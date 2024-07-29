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彰化蚵田慘況曝！500多公頃報銷幾全死光　蚵民心碎欲哭無淚

▲彰化沿海潮間帶蚵架全倒損失慘重。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化沿海潮間帶蚵田滿目瘡痍。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

凱米颱風過境台灣帶來驚人雨勢，彰化各地淹水成災，連帶農業、畜牧業損失慘重，尤其芳苑外海潮間帶面積高達500多公頃的蚵田全部報銷，放眼望去滿目瘡痍，佈滿漂流木、蚵棚架全倒，蚵幾近全死，將衝擊到美食蚵仔煎及中秋節供應量，漁民欲哭無淚，農業部今允諾將提供每公頃最高3.3萬元現金救助及20萬元低利貸款，協助漁民重建。

▲彰化沿海潮間帶蚵架全倒損失慘重。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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蚵農指出，他們本就看天吃飯，近年來蚵田養殖受到綠電等外在因素影響，收成已經大減，如今又再加上颱風影響，簡直血本無歸，到中秋節恐怕斷炊。

也有蚵農說，養蚵多年沒想到這次損失相當嚴重，希望中央能協助重建。尤其在上周農業部已經將雲林、嘉義、台南及屏東縣都列入災損救助區域，彰化鄉親們得知後十分憂心，希望政府能從速、從簡核定，以減少彰化蚵農們的損失及不便。

▲彰化沿海潮間帶蚵架全倒損失慘重。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化沿海潮間帶佈滿漂流木。

陳素月也指出，尤其彰化是農業大縣，農漁業是相當重要的產業之一。而芳苑外海潮間帶是台灣重要的蚵仔養殖基地，擁有面積高達500多公頃的蚵田，每年夏季至中秋節期間正值盛產時期；「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」是彰化自日治時期使用至今的漁法，特殊訓練的「海牛」至潮間帶進行蚵田養殖及採收作業，更是彰化重要的無形文化資產，更有益於漁村文化保存及傳承。

▲彰化沿海潮間帶蚵架全倒損失慘重。（圖／記者唐詠絮翻攝）

農業部漁業署陳建佑副署長當場允諾，已將彰化縣納入災損救助區域，農業部也會提供彰化縣內每公頃最高3.3萬元現金救助及20萬元之低利貸款，會盡快公布相關申請辦法，採從寬、從簡、從速原則，以減輕受災漁民負擔，此外農業部也提供農業天然災害低利貸款免息半年措施，全力協助漁民災後復養復建。

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