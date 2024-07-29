資優班數學老師竟是狼！性侵猥褻10國中女生　羈押1年明宣判

▲溪湖戴姓狼師。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名戴姓教師，涉嫌於2003年至2016年間，藉口對10名國中女學生看胸部發育，強扯拉開女學生內衣，駝背要幫矯正姿勢用口襲胸、跟女學生說坐太久屁股會變形、摸胸部消除乳房堆積、進而強制猥褻、強制性交等等，羈押進看守所至今長達一年，遭檢方依涉加重強制性交罪嫌起訴，明天上午彰化地院一審宣判，是否交保備受關注。

戴師10多年前，在溪湖鎮某國中擔任資優班數學教師及，管樂老師、也曾在自家開設數學家教班，是中部地區有名氣的補教名師，曾於2003年至2016年間見該校國二女學生駝背，藉口幫她矯正姿勢，將手伸進衣服內襲胸長達1分鐘。校方認定狼師猥褻屬實，由教評會解聘，2017年經彰化地院依妨害性自主罪，對未滿14歲女子猥褻，判2年徒刑，出獄後，在台中、彰化重回補教界擔任數學老師。

▲戴師涉性侵猥褻挨告。（資料圖／民眾提供）

去年7月間，一名Y小姐在Dcard論壇發表一篇文章爆料，並強調跟她有相同遭遇的，已知至少有10人遭猥褻，希望有更多受害者站出來，讓該名狼師付出代價，在公所召開記者會後，陸續有10名國中生挺身而出揭發戴師醜聞。

戴師染指女學生案曝光後，成為社會關注的焦點，檢警訊後將人羈押進看守所至今長達1年，羈押期間曾以家有高齡老母親需要照顧及自身心臟有問題，及返家尋找並提出有利於己的證據資料，聲請停押，法官認為，被告僅因高膽固醇血症及心絞痛看診，再加上仍否認犯行，且審理時也沒有請求調查證據，尤其本案為涉加重強制性交罪，最輕本刑為7年有期徒刑，因此駁回其聲請。