凱米颱風釀8船擱淺防漏油　航港局：1周內完成抽油

▲8艘外籍船舶擱淺，航港局啟動抽油作業，阿諾(ALANO)輪完成抽除 。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風襲台，造成台南、高雄及屏東等地有8艘外籍船舶擱淺，航港局表示，目前人員均妥善安置，目前已完成2艘船舶的殘油與油汙水移除，其餘船舶於今（29日）陸續展開抽油作業，預計1周內完成，化解海洋污染風險。

航港局指出，3艘船舶擱淺於台南市、2艘擱淺於高雄市、3艘擱淺於屏東縣，殘餘油料合計370餘噸。7月27日展開擱淺船舶周邊防污設施佈放及抽油作業，擱淺於屏東縣的巴西亞輪及擱淺於台南市的阿諾輪，昨晚順利抽除殘油。

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今日同步展開依莉安娜、鴻盛88（HONG SHENG 88）與新利（XIN LI）等船舶的抽油作業，並將接續辦理多芬（DOLPHIN）、凱達（KETA）與吉娜（GINAN）等船抽油作業，全部抽油作業預計於8月5日完成。

▲巴西亞(BASIA)輪完成油污抽除。（圖／航港局提供）

航港局表示，目前擱淺的8艘船舶，每日邀集相關單位召開應變會議，追蹤及檢討各船抽油作業的執行情形，目前各船均已有具體的抽油計畫及期程，對於尚有殘油待抽除的船舶，將加速辦理抽油作業，以化解海洋污染風險。

另外，航港局表示，鴻盛88輪所載貨櫃已漂流至興達漁港附近，櫃內所載貨物隨貨櫃破損外流，已會同高雄市環保局及國軍8軍團，今日展開消毒及貨物清除，航港局亦發布航船布告提醒往來船舶注意航安，並啟動貨櫃打撈作業。