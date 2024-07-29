葉菜類貴5成「香菜飆千元天價」　菜販：明天開市還會再漲

▲颱風重創蔬菜產區，葉菜類、瓜果類菜價漲幅明顯。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

凱米颱風重創中南部蔬菜產區，帶動菜價全面上揚，葉菜類貴了3至5成，傳統市場A菜1斤上看百元，番茄、苦瓜等瓜果類也漲了5成。新莊公有市場菜販表示，明天開市菜價還會再漲，香菜、青蔥等辛香料漲幅更明顯，儘管香菜已飆到每公斤批發價要價1千元，仍供不應求，產地也預告，未來兩周進入復耕期，將會沒什麼菜可賣。

新莊公有市場菜販廖炯程表示，從上周四開始，蔬菜到貨量明顯減少，隨著菜農搶收告一段落，菜量逐漸短缺，產地已經預告：「未來兩周沒什麼菜可賣」，預估明天市場恢復交易，葉菜類和不耐泡水的瓜果類會再上漲2至5成，已經貴翻天的香菜、青蔥，「不但很貴，可能還買不到」。

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廖炯程指出，香菜在夏季本來產量就不多，遇到大雨更影響採收，上周每公斤批發價已經飆到1千元的天價，零售每台斤也要800元，但光是餐飲小吃店用就不夠了，零售市場幾乎很難買到香菜，而青蔥每公斤也從110元漲到150元，零售1把就要50元；葉菜類部分，以往每斤約40元，現在都要60元起跳，又以A菜每斤飆到90至100元漲最兇；根莖類價格則相對穩定。

廖炯程說，瓜果類部分，不耐泡水的小黃瓜、苦瓜也從每斤約50元漲至80元，已經貴了好一段時間的牛番茄，在颱風前每斤80元，現在已經漲到120元。他還說，最近到自助餐買菜，可能會清一色看到豆芽、南瓜、蘿蔔、洋蔥等菜色，綠色蔬菜短時間應該很難出現。

台北農產運銷公司副總經理路全利表示，這次凱米颱風的確對蔬菜產區帶來嚴重災損，這兩天天氣穩定、積水已退，農民忙著採收，預估明天到貨量應該跟周日差不多，價格則略有波動。

路全利指出，因應凱米颱風造成蔬菜價格波動，北農配合農糧署優惠措施，即日起至8月5日，在大台北地區全聯233家門市，推出進口甘藍每顆不超過75元、國產甘藍每顆不超過110元的優惠措施；另配合北市府啟動「購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫」，從今天起至8月2日，另外釋出總計78噸、11種平價蔬菜。

農糧署副署長姚志旺表示，這次颱風以雲林、嘉義、屏東等縣市受損最嚴重，都是重要的蔬菜產區，但北部桃園受損情況不嚴重，市場評估仍有一定菜量，預期短時間菜價會微幅上漲2成左右，但他也提醒消費者，留意市場攤商哄抬菜價，若覺得漲幅太誇張，建議可至賣場選購農糧署釋出的高麗菜等平價蔬菜。