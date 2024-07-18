新北市兒童藝術節藝企合作　打造暑期最歡樂「怪獸王國」

▲遠雄文教公益基金會 「齊飛熊王國」攤位，每日開放限定積木課程體驗，讓小朋友親手打造自己的專屬怪獸。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024新北市兒童藝術節自7月13日起至7月21日止，在新北市市民廣場、市府大廳及府中廣場正式登場，一連9天，每天都有豐富的舞台互動及藝術體驗裝置，陪伴親子共度暑期的歡樂時光！

新北市文化局表示，今年有許多怪獸「神隊友」響應，與遠雄文教公益基金會，在第一個週末一起打造的2場手作工作坊，邀請泰山國小美術班與海山國小學童，一同參與萬花筒與紙膠帶拼貼體驗，集團偕同藝術家，與孩子們共同完成作品，交換大人、小孩看待事物的不同視角與想像力；此外，在市民廣場也設置「齊飛熊王國」攤位，每天提供8場積木課程，與隨到隨玩動力沙及積木體驗，培養孩子的立體與空間概念，建造屬於自己的夢想王國。

▲育秀教育基金會在市民廣場上的「育秀學園-QQ王國」攤位，帶來豐富的闖關與DIY體驗活動。

另外，育秀教育基金會在市民廣場上的「育秀學園-QQ王國」攤位，則帶來豐富的闖關與DIY體驗活動，也安排劇團演出，傳遞食安教育；統一超商提供場域，讓小朋友體驗當小小店長的日常，親自參與收銀與補貨；台灣大哥大MyVideo則是與新北市藝文中心合作推出《怪獸電影院》，打造大小朋友最佳觀影體驗。

同時新北市藝文中心也邀請親子風車圖書旗下知名的動畫作品FOOD超人舉辦「FOOD超人—兒藝節出任務特展」，透過精彩的互動體驗關卡，讓親子在玩樂中學習；此外，聯華食品與寶貝國際有限公司，提供健康飲品與小朋友喜愛的零食大放送，每日還有限量卡牌，完成指定任務即可兌換；周邊場域包含板橋大遠百、麗寶百貨也是卡牌收集區，歡迎小朋友們挑戰任務，獲得特殊卡牌！三皇生物科技股份有限公司贊助兒藝節活動消暑飲品，讓大家每天都充滿活力與正能量！

文化局感謝每個合作單位的參與，讓新北兒藝節活動內容更加豐富多彩，今年夏天，邀請大家和怪獸們一起探索怪獸王國，共度美好的暑假。「2024新北市兒童藝術節」期間為7月13日至7月21日，更多訊息可上「2024新北市兒童藝術節」活動官網、「新北市文化局」臉書粉專或臉書搜尋「新北市兒童藝術節」查詢。

▲統一超商7月13至14日於市民廣場上設置攤位，讓小朋友穿上制服體驗當小小店長的日常。