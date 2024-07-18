新北觀光推「龘上旅程」　侯友宜：打造友善旅遊永續環境

▲新北市長侯友宜。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜17日主持市政會議，觀光旅遊局以「龘上旅程 龍旅行大運」為題進行專題報告。侯友宜表示，新北市是臺灣的縮影，有著美麗的海岸線、山林與高樓密集的都會區，更有各式美食及悠久的歷史文化，期各局處全力合作推動新北觀光旅遊，攜手營造友善旅遊永續環境，讓全臺民眾、國際友人認識新北。

新北市府近年積極推動「觀光三環六線」，打造觀光品牌，如「青春山海線」、「淡蘭古道」和「微笑山線」等，侯友宜指出，青春山海線串聯13局處，結合新北特色伴手禮，推出29項軟硬計畫，打造豐富旅遊好景點；淡蘭古道橫跨臺北市、新北市、基隆市和宜蘭縣，4縣市自2016年起輪流辦理「淡蘭會師活動」，一同推廣淡蘭百年山徑風華；微笑山線串聯5大山系，帶領遊客穿越山林步道，感受地方產業、人文歷史之美，也讓山林愛好者擁有友善步道環境。

新北市也有許多特色活動，如貢寮國際海洋音樂祭、淡水漁舞河岸音樂祭、鐵道馬拉松接力賽等，並推出九份紅燈籠祭、探索新北定向越野等創新活動；新北歡樂耶誕城、平溪天燈節更是遠近馳名，吸引國際旅客造訪。此外，預計9月啟用「漫遊山海線」計畫，串聯東北角山城與海岸線景點，包括「十三層親水公園」、「落羽松秘境」等，為北臺灣觀光發展注入新活力。

侯友宜強調，活動不斷創新外，也應重視永續生態，提供旅客優質環境，讓環保旅遊成為新北特色。此外，新北市相較臺北市山林多、旅宿少，他責請相關單位積極輔導與推廣旅宿業，讓旅客能夠多駐足幾天，增加消費，帶動觀光經濟產業蓬勃發展，讓最美麗景點搭配最舒適旅宿。

觀旅局表示，市府積極推動跨域合作，與周邊城市共同推廣觀光，並赴海外參加旅展，加強國際行銷。另外，「2024新北市河海音樂季–貢寮國際海洋音樂祭」將於7/19(五)至7/21(日)在福隆海水浴場搖滾登場，歡迎大家來和喜歡的樂團一起嗨翻貢寮！更多資訊請上「新北市觀光旅遊網」或加入「新北旅客」臉書粉專查詢。