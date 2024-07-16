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新北夫妻二子坪步道登山迷路！老公跌傷　警消救援脫困

▲新北夫妻登山迷路　警消入山救援脫困。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北夫妻登山迷路，老公不慎從約兩層樓高處跌落，警消入山救援脫困。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

一對夫妻於16日下午2時許前往三芝區二子坪步道登山，老公賴男不慎從約兩層樓高處跌落，情況緊急，夫妻倆立即報案。警消人員於下午3時許接獲報案後，迅速組隊進山搜救，並於下午4時許成功找到這對夫妻，將他們安全帶出山區。

這起事件發生在16日下午2時許，62歲賴男和61歲范女前往陽明山二子坪步道登山，過程中不慎迷失方向，兩人不知如何是好時，賴男又從約兩層樓高處跌落，他腳部扭傷不能行走，情況緊急，夫妻倆立即報案。警消人員於下午3時許接獲報案後，組成4人小隊進山搜救，並於下午4時許成功找到這對夫妻，將他們安全帶出山區。

▲新北夫妻登山迷路　警消入山救援脫困。（圖／記者戴上容翻攝）

第三大隊大隊長陳志德表示，登山時若遇到迷路情況，務必保持冷靜，並立即撥打119或112求救。他強調，登山者應遵循以下三步驟：移至手機訊號收訊良好處所，按下新北119山難定位簡訊，原地等待救援。這些步驟有助於搜救人員準確定位並迅速前往救援。

陳志德進一步提醒，保持冷靜並切勿慌張亂闖，能夠減少體力消耗及避免更多意外發生。他呼籲登山愛好者在登山時務必注意安全，熟悉求救步驟，以應對突發情況。

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