　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北三峽納涼祭7／20登場　推廣碧螺春、梨仔筍、蜂蜜

▲新北三峽納涼祭7／20登場。（圖／新北市農業局提供）

▲三峽納涼三寶碧螺春、梨仔筍、蜂蜜是炎炎夏日的消暑聖品。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

三峽納涼三寶「碧螺春、梨仔筍、蜂蜜」是炎炎夏日的消暑聖品，三峽區農會於17日辦理三峽納涼祭開跑記者會，新北市長侯友宜出席推廣納涼三寶，三峽區農會預計於7月20至21日於三峽大義路及學成路口公園舉辦「三峽納涼祭」，將有音樂表演、農夫市集及美食攤位，並設有DIY體驗、食農教育闖關活動，凡消費滿200元者可獲得一張抽獎券，最高可抽Apple Watch及空氣清淨機等好禮。

三峽區為新北市第二大行政區，孕育出許多優良農產品，包括滋味媲美水梨的「梨仔筍」、綠茶界LV「碧螺春」、受女性歡迎的「蜜香紅茶」及大人小孩都為之瘋狂的「蜂蜜」，三峽農會將於7月20日至8月20日推出三峽納涼祭系列活動，17日新北市長侯友宜也到記者會現場大力推廣三峽納涼三寶「茶、筍、蜜」，以實際行動支持辛苦的農民。今年三峽納涼祭將於7月20至21日於三峽大義路及學成路口公園舉辦，現場包含60攤茶筍蜜等三峽優質農特產農夫市集、音樂表演及美食攤位。

▲新北三峽納涼祭7／20登場。（圖／新北市農業局提供）

▲三峽區農會於17日辦理三峽納涼祭開跑記者會，新北市長侯友宜出席推廣納涼三寶。

侯友宜表示，新北市是農業健康市，三峽這個地區除了有優質農產外，更有濃厚人情味及藍染文化，與農業文化交織出深厚的文化底蘊，市府近年持續透過辦理各式農產品評鑑比賽，鼓勵農友持續精進栽種技術，亦促進農友間技術交流，讓本市農友參與全國競賽獲取佳績，市府也將與農會持續合作，成為農民及市民朋友的後盾，一起為新北農業打拚，讓新北農業能永續經營！

本次三峽納涼祭也與三峽在地餐廳合作，如金海王婚宴會館、鼎上食府、東村餐飲店及大板根森林溫泉酒店，訂餐可享最低79折優惠，可品嚐到以三峽納涼三寶所製作的創意料理，像是XO醬竹筍玉帶雙脆、筍香紅燒肉、烏魚子九孔鮮蝦涼筍沙拉及宮保綠竹筍茶香大蝦，凡前25位訂桌，即贈精美立體茶包禮盒1盒（價值400元）。另也與在地文創食堂「甘樂食堂」合作推出納涼限定下午茶，以三峽特有碧螺春綠茶粉製作的「碧螺春茶乳捲」搭配碧螺春冷泡茶，在百年古厝裡享受愜意一抺納涼。詳細優惠資訊可上「三峽區農會」臉書粉專查詢。

▲新北三峽納涼祭7／20登場。（圖／新北市農業局提供）

▲三峽農會整合三峽在地8位小農聯名推出優惠最低可達9折。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，即日起至7月19日於三峽鮮農直賣所消費滿399元，可於7月20至21日三峽納涼祭活動現場兌換碧螺春霜淇淋，另在網路商城自7月20日起為期1個月，農會也整合三峽在地8位小農聯名推出限定優惠最低可達9折，趕緊到鮮農直賣所網路商城：https://www.fresh-farm.com.tw/訂購。

蘇俊龍說，歡迎大家趁者產季來到三峽品嚐納涼三寶，尤其現在是綠竹筍產季，三峽綠竹筍口碑好可不是隨便講講的，今年全國9縣市(新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、台南、屏東)綠竹筍評鑑比賽，溯源組冠軍陳國隆來自三峽，是正港通過專家鑑定的優質好筍！

▲新北三峽納涼祭7／20登場。（圖／新北市農業局提供）

▲新北三峽納涼祭7／20登場。（圖／新北市農業局提供）

▲新北三峽納涼祭7／20登場。（圖／新北市農業局提供）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基市府攜手星宇航空公私協力　打造基隆火車站南站候車亭

►幫基隆警爭最高撫卹　謝國樑擬拜會警政署長：不排除由民間募款

►希望之丘兒童共融遊戲場啟用　邱佩琳：讓基隆變得更好

►基隆起風了！七堵慶濟宮媽祖孔明祭　邱佩琳祈求市民平安健康

►超強卡司精彩不斷！基隆浪曲嘉年華7／27、28點燃夏日熱潮

ET快訊
四川百貨恐怖大火「6人罹難」！受困男留遺言：幫我照顧家裡
懷孕36周不願生！韓狠母拍「墮胎Vlog」瘋傳
特斯拉天坑受災社區「裂縫加大、下沉感更重」　最新現況曝光
可不可口水女「假帳號一堆」　蕾絲內衣照苦主現身：罵人看清楚啦
可不可「不只一間分店」集體躺槍！羞辱對話曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

福山文健站升級！每周開站日3天升5天　烏來在地照顧量能增

新北市兒童藝術節藝企合作　打造暑期最歡樂「怪獸王國」

淡北道路調整機車線型　新北主動暫緩改道優化路型中

新北觀光推「龘上旅程」　侯友宜：打造友善旅遊永續環境

新北三峽納涼祭7／20登場　推廣碧螺春、梨仔筍、蜂蜜

低碳足跡熱固性複材商機論壇南投登場　上緯投控推循環經濟聯盟

桃勤捐贈大園區公所避難睡袋200個　希望「備而不用」　　

楓康超市青埔店「桃園好農專區」上架　支持在地小農　　

50學生參與彰化青年議事營！學生質詢超犀利　謝典林分享問政眉角

彰化住宅區驚見「垃圾山」堆積10年　屋主囤物癖讓鄰居超崩潰

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

韓職19歲李珠珢「美到像AI」　三振舞爆紅！將登大巨蛋應援

姊弟國3車禍亡！她英勇救3人　將「冥婚」替男友照顧媽媽

入住10天一家三口悲離！試管嬰窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

通勤新寵出事！電動滑板車玩家遭擊落搶救41天亡　奪命畫面曝

福山文健站升級！每周開站日3天升5天　烏來在地照顧量能增

新北市兒童藝術節藝企合作　打造暑期最歡樂「怪獸王國」

淡北道路調整機車線型　新北主動暫緩改道優化路型中

新北觀光推「龘上旅程」　侯友宜：打造友善旅遊永續環境

新北三峽納涼祭7／20登場　推廣碧螺春、梨仔筍、蜂蜜

低碳足跡熱固性複材商機論壇南投登場　上緯投控推循環經濟聯盟

桃勤捐贈大園區公所避難睡袋200個　希望「備而不用」　　

楓康超市青埔店「桃園好農專區」上架　支持在地小農　　

50學生參與彰化青年議事營！學生質詢超犀利　謝典林分享問政眉角

彰化住宅區驚見「垃圾山」堆積10年　屋主囤物癖讓鄰居超崩潰

「性侵幼兒毛畯珅」　北市幼兒園深夜遭噴漆

福山文健站升級！每周開站日3天升5天　烏來在地照顧量能增

新北市兒童藝術節藝企合作　打造暑期最歡樂「怪獸王國」

淡北道路調整機車線型　新北主動暫緩改道優化路型中

新北觀光推「龘上旅程」　侯友宜：打造友善旅遊永續環境

新北三峽納涼祭7／20登場　推廣碧螺春、梨仔筍、蜂蜜

台電虧2265億全因「8成火力發電」　監院檢討台電、經濟部：說清楚

貓咪騷擾隔壁小寶貝　遭「裝袋掛大門」表情讓主人笑了：太委屈

新北警詐加班費　認罪了！「金額180元」

天熱想吃冰？營養師曝「冰棒熱量含糖量圖鑑」　

阿金曬太陽遇警察姐姐　下秒跳上機車塞奶討摸

地方熱門新聞

彰化住宅區驚見「垃圾山」堆10年　鄰居崩潰

三重至鶯歌堤外便道完工　7／18中午開放通車

嬰產後護理之家亡！家屬怒：滑手機餵奶

竹市金山面公園開工　提供市民休憩空間

試管男嬰在「產後護理之家」腦受損亡

低碳足跡熱固性複材商機論壇南投登場

桃勤捐贈大園區公所　避難睡袋200個

楓康超市青埔店　桃園好農專區上架　

50學生參與彰化青年議事營！謝典林分享問政眉角

最大文創派對文博會台南藍晒圖展區徵展中！

花蓮好物展落幕　3天營業額衝破500萬

七彩腦髓舍利+233米金剛經　金門展出

「妃熊厲害，台南第一」Logo設計比賽冠軍得主出爐

第12次全國童軍大露營台南文化采風國內外童軍都說讚

更多熱門

相關新聞

新北出口拓銷團前進土耳其　布局智慧城市、能源效率商機

新北出口拓銷團前進土耳其　布局智慧城市、能源效率商機

由新北市政府副市長朱惕之所率領的新興市場拓銷團，於本月13日抵達土耳其，展開一系列市場考察與貿易洽談行程。土耳其近年推動「智慧城市國家政策及行動計畫」及「能源效率行動計畫」，積極發展數位轉型及再生能源，是拓銷團主要布局的項目。

新北夫妻二子坪登山迷路　警消救援脫困

新北夫妻二子坪登山迷路　警消救援脫困

耐震補強升級！板橋溪福市民活動中心重新啟用

耐震補強升級！板橋溪福市民活動中心重新啟用

新北就業博覽會7／18登場　50家廠商提供1900職缺

新北就業博覽會7／18登場　50家廠商提供1900職缺

貢寮海洋音樂祭7／19登場　台鐵加開區間快車

貢寮海洋音樂祭7／19登場　台鐵加開區間快車

關鍵字：

新北三峽納涼祭碧螺春梨仔筍蜂蜜

讀者迴響

熱門新聞

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

即／杜秉澄突激動「全部認罪」爆被特別安檢

四川百貨大火6人罹難！他留遺言：幫我照顧家裡

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

外資賣超307億！一檔個股竟獲買超近20萬張

可不可「不只一間分店」集體躺槍！羞辱對話曝光

桃園女遭無套性侵懷孕！渣男還逼她墮胎

口水女「假帳號一堆」　蕾絲內衣照苦主現身

烤番薯再3天　颱風挑戰下周生成！可能最靠台灣時間曝

國3台南東山服務區深夜車禍　轎車自撞護欄1死1傷

即／美股三大指數開盤下跌　納指重挫400點

舒華首發聲！親吐「柯震東留言風波」心情

特斯拉天坑社區「裂縫加大」　現況曝光

可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

更多

最夯影音

更多

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面