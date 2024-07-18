新北三峽納涼祭7／20登場　推廣碧螺春、梨仔筍、蜂蜜

▲三峽納涼三寶碧螺春、梨仔筍、蜂蜜是炎炎夏日的消暑聖品。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

三峽納涼三寶「碧螺春、梨仔筍、蜂蜜」是炎炎夏日的消暑聖品，三峽區農會於17日辦理三峽納涼祭開跑記者會，新北市長侯友宜出席推廣納涼三寶，三峽區農會預計於7月20至21日於三峽大義路及學成路口公園舉辦「三峽納涼祭」，將有音樂表演、農夫市集及美食攤位，並設有DIY體驗、食農教育闖關活動，凡消費滿200元者可獲得一張抽獎券，最高可抽Apple Watch及空氣清淨機等好禮。

三峽區為新北市第二大行政區，孕育出許多優良農產品，包括滋味媲美水梨的「梨仔筍」、綠茶界LV「碧螺春」、受女性歡迎的「蜜香紅茶」及大人小孩都為之瘋狂的「蜂蜜」，三峽農會將於7月20日至8月20日推出三峽納涼祭系列活動，17日新北市長侯友宜也到記者會現場大力推廣三峽納涼三寶「茶、筍、蜜」，以實際行動支持辛苦的農民。今年三峽納涼祭將於7月20至21日於三峽大義路及學成路口公園舉辦，現場包含60攤茶筍蜜等三峽優質農特產農夫市集、音樂表演及美食攤位。

▲三峽區農會於17日辦理三峽納涼祭開跑記者會，新北市長侯友宜出席推廣納涼三寶。

侯友宜表示，新北市是農業健康市，三峽這個地區除了有優質農產外，更有濃厚人情味及藍染文化，與農業文化交織出深厚的文化底蘊，市府近年持續透過辦理各式農產品評鑑比賽，鼓勵農友持續精進栽種技術，亦促進農友間技術交流，讓本市農友參與全國競賽獲取佳績，市府也將與農會持續合作，成為農民及市民朋友的後盾，一起為新北農業打拚，讓新北農業能永續經營！

本次三峽納涼祭也與三峽在地餐廳合作，如金海王婚宴會館、鼎上食府、東村餐飲店及大板根森林溫泉酒店，訂餐可享最低79折優惠，可品嚐到以三峽納涼三寶所製作的創意料理，像是XO醬竹筍玉帶雙脆、筍香紅燒肉、烏魚子九孔鮮蝦涼筍沙拉及宮保綠竹筍茶香大蝦，凡前25位訂桌，即贈精美立體茶包禮盒1盒（價值400元）。另也與在地文創食堂「甘樂食堂」合作推出納涼限定下午茶，以三峽特有碧螺春綠茶粉製作的「碧螺春茶乳捲」搭配碧螺春冷泡茶，在百年古厝裡享受愜意一抺納涼。詳細優惠資訊可上「三峽區農會」臉書粉專查詢。

▲三峽農會整合三峽在地8位小農聯名推出優惠最低可達9折。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，即日起至7月19日於三峽鮮農直賣所消費滿399元，可於7月20至21日三峽納涼祭活動現場兌換碧螺春霜淇淋，另在網路商城自7月20日起為期1個月，農會也整合三峽在地8位小農聯名推出限定優惠最低可達9折，趕緊到鮮農直賣所網路商城：https://www.fresh-farm.com.tw/訂購。

蘇俊龍說，歡迎大家趁者產季來到三峽品嚐納涼三寶，尤其現在是綠竹筍產季，三峽綠竹筍口碑好可不是隨便講講的，今年全國9縣市(新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、台南、屏東)綠竹筍評鑑比賽，溯源組冠軍陳國隆來自三峽，是正港通過專家鑑定的優質好筍！