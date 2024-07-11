突破人才荒！7員工合計437歲　源順食品獲頒「友善信賴廠商」

▲年輕人進入傳產上班的意願逐年降低，但源順食品負責人吳全斌把危機化為轉機，用「人口老化」的現象來創造機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

成立 75年之久的老企業「源順食品有限公司」透過密集與虎尾就業中心合作，轉型為中高齡及高齡者的友善進用企業，7個員工加起來437歲，平均年齡近63歲，還有一位比老闆還資深的員工。獲頒雲嘉南分署「友善信賴廠商」獎項肯定。

面對「人才荒」，位處於雲林縣虎尾鎮的源順食品和許多傳統產業一樣。，年輕人認為傳統產業工作枯燥乏味、升遷機會少，薪資待遇也不如新興產業，對於進入傳產上班的意願逐年降低，這現象一度讓公司在生產和經營上出現困難，但負責人吳全斌靈機一動「不如把危機化為轉機!」，用「人口老化」的現象來創造機會。

成立於1949年的源順食品以生產米粉起家，至今傳承至第三代，面臨大環境的挑戰，負責人吳全斌為堅守阿公一手打造的品牌，近10年時間，積極與虎尾就業中心合作，為職場環境導入「職務再設計」資源，多次藉由「改善工作設備」、「提供就業輔具」來減緩員工的負重壓力，為的就是讓公司內的中高齡、高齡員工永續地安穩待在公司。



83歲的陳葉美雲已經在公司任職6年時間，進到公司那年她已經77歲，另一位77歲的高振堂，笑稱自己是看著老闆包尿布長大的元老，18歲就進到公司服務至今，「能做就要繼續做」是他們共同的想法，負責人吳全斌也說到，中高齡及高齡員工憑藉著多年積累的經驗和穩定的態度與熱忱，絕對是公司的重要資產，「他們撐住！我就會撐住！」足見他相當重視員工。



勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心廖家偉主任表示，為了促進地方就業，源順食品藉著與虎尾就業中心積極合作，致力提供更多的工作機會給中高齡及身心障礙者，透過這樣的合作，不僅解決了公司的人力需求，還提升了弱勢求職者的就業機會。

廖家偉也鼓勵企業不要擔心中高齡體能、身心障礙者技能等問題，透過勞動部「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」，建立一套專門的就業輔導與培訓計畫，必定能幫助中高齡、高齡及身心障礙者掌握必要的工作技能，順利融入企業；勞動部更在今年推動「55Plus壯世代就業促進獎勵」，只要年滿55歲以上或年滿45歲以上依法退休者並離開職場3個月以上，經公立就業服務機構推介就業，勞工最高可領取6萬元獎勵金，亦歡迎中高齡求職者洽詢各就業中心。

▲源順食品7個員工加起來437歲，平均年齡近63歲，還有一位比老闆還資深的員工。獲頒雲嘉南分署「友善信賴廠商」獎項肯定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）