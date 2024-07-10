雲林山區野溪排水問題嚴重　立委張嘉郡籲水保署速解決

▲立法委員張嘉郡於古坑會勘，要求水保署針對地方提出9項整治計畫經費約3000萬元，儘速完成改善工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

進入汛期，雲林古坑鄉多處地區野溪因久未整治，出現土石淤塞、行水斷面縮減情況，已嚴重影響排水功能，每逢強降雨必淹水，影響居民安全。立法委員張嘉郡接獲鄉代會陳情，昨（9）日邀農業部農村發展及水土保持署南投分署長傅桂霖會勘，當場要求針對地方提出9項整治計畫，儘速完成改善工程。

立法委員張嘉郡先前曾爭取《農村再生條例》，此次會勘，盼水保署重視古坑鄉代會提出的古坑村、西平村、永光村、新庄村等村落野溪、排水、農路整治計畫，9項整治計畫經費約3000萬元。張嘉郡表示，這屆重返立法院，會再努力爭取更多的農村再生經費，協助地方基礎建設改善。

張嘉郡指出，接獲古坑鄉代會主席鄭和義、副主席賴嘉濱、鄉代表葉和源等人陳情，盼協助爭取包括古坑村大偏林橋旁野溪、鐵山橋旁野溪、朱子宮旁野溪、西平村中山路旁野溪改善工程案，及永光村仁寶橋上邊坡排水、新庄村頂石坑段、頂新庄段排水改善，與新庄村善會橋旁、石仔坑溪旁兩處農路改善工程。

張嘉郡說，這些村落野溪都是久未修繕，且影響居民生命財產安全，尤其現已經進入颱風汛期，加上極端氣候帶來強降雨可能帶來嚴重災情，現由古坑鄉代會提出整治計畫，水保署應苦民所苦，立即籌措經費，儘速協助地方完成改善。

古坑鄉代會副主席賴嘉濱表示，這幾處野溪、排水、農路改善計畫都是鄉代會提案要求鄉公所改善，但因鄉公所財政困窘，短期內難以籌措經費，恐影響周邊地區居民生命財產安全。南投分署長傅桂霖會勘後表示，將把會勘實際情況與地方提出的改善計畫在做細部研議，安排後續改善作業，水保署會努力來施作。

▲張嘉郡說，水保署應苦民所苦，立即籌措經費，儘速協助地方完成改善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）