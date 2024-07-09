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熱心企業捐贈南消救護車　黃偉哲感謝熱心公益

▲祿將電機企業有限公司毛董事長志成賢伉儷，於9日捐贈救護車「吉瑋3號」，將用於執行到院前緊急救護使用，由黃偉哲市長代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲祿將電機企業有限公司毛董事長志成賢伉儷，於9日捐贈救護車「吉瑋3號」，將用於執行到院前緊急救護使用，由黃偉哲市長代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

祿將電機企業有限公司毛董事長志成賢伉儷，於9日在台南市消防局第五救災救護大隊舉行了救護車捐贈儀式，此次捐贈的救護車「吉瑋3號」，將用於執行到院前緊急救護使用，由黃偉哲市長代表接受。

▲祿將電機企業有限公司毛董事長志成賢伉儷，於9日捐贈救護車「吉瑋3號」，將用於執行到院前緊急救護使用，由黃偉哲市長代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2015年，毛董事長及夫人捐贈了最先進的救護車吉瑋號。這一善舉不僅象徵著他們對兒子的愛及懷念，也為救護人員提供了更加完善的設備，幫助他們在到院前全力發揮專業所長，減輕患者的痛苦。吉瑋號自投入使用以來，始終肩負著繁重的救護勤務，年度出勤總次數，均在消防局位居前列。

▲祿將電機企業有限公司毛董事長志成賢伉儷，於9日捐贈救護車「吉瑋3號」，將用於執行到院前緊急救護使用，由黃偉哲市長代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2019年，毛董事長賢伉儷再續捐贈了一輛新型救護車吉瑋2號，配備-SERIES(多功能生理監視器)和LUCAS(自動心肺復甦機)，顯著了提升急救效率和成果。並在李明峯局長的全力支持和帶導下，推動了全局院前12導程心電圖監視，縮短病患到院後打通血管的時間，大幅地提升了急性心肌梗塞病人的醫療照護品質。消防局自2019年來救護勤務至今OHCA共8130件，存活2小時以上2315件，存活率由2019年20.66提升至2023年32.93，存活出院共419人;另至今已施作7810件到院前12導程心電圖，確定為STEMI案件為416件。這些都是在市府團隊訓練專業救護技術員搭配民間捐贈高階設備下孕育出的成果。

▲祿將電機企業有限公司毛董事長志成賢伉儷，於9日捐贈救護車「吉瑋3號」，將用於執行到院前緊急救護使用，由黃偉哲市長代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

應變再進化-「救護E化系統」、「高階急救藥物」和「骨針」的開放，這些舉措使得臺南市緊急救護始終保持高度的專業水準。從現場狀況的「及時判斷處置」、到院後的「高階治療」、加護病房的「照護」及最後病人「康復」出院，就是毛志成董事長「救護心」的理念、也是一整條「生命之鍊」的實踐，更是吉瑋號的核心精神所在。

在捐贈儀式上，毛董事長賢伉儷精心準備了樸實風味餐，以簡單不失溫馨的方式，慰勞辛苦的救護人員，表達感恩之情。這一溫馨的舉動，不僅讓救護隊員感受到深切的關懷，更激勵了大家更為全力以赴，拼命守護每一位市民的生命安全。

未來，吉瑋3號的核心精神也將延續這一理念，對「自己」、對「每一個生命」的尊重和關懷。毛董事長以其無私的愛心，將悲痛化為大愛，取之於社會，用之於社會，成為大橋高救隊和整個社會的典範。我們相信，在這份無私愛心的激勵下，救護工作必將邁上新的台階，為更多市民帶來生命的希望和安全。

▲祿將電機企業有限公司毛董事長志成賢伉儷，於9日捐贈救護車「吉瑋3號」，將用於執行到院前緊急救護使用，由黃偉哲市長代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，企業社會責任的資源支持對我們來說非常重要，我們將善用企業家的愛心及美意，由於救護車的使用率很高，這次的捐贈對民眾有很大幫助，政府資源有限，但民間力量無窮，這次願意將大愛延伸，足以為社會標竿、義行典範。

李明峯局長說，此次辦理捐贈的救護車，車內配置皆依照第一線人員需求配置，車身的巴騰堡格紋能有效提示用路人注意安全，相信可以提高到院前的急救成功率，給予市民最優質的緊急救護服務品質。

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