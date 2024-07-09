2024雲西海洋音樂季啟動！　水樂園泡泡派對引領今夏潮流

▲文化觀光處今日舉辦「2024雲西海洋音樂季」宣傳記者會邀請大家大手牽小手，一起來雲西Chill雲夏。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024雲西海洋音樂季系列活動登場，7月13日起集結雲西海洋音樂季、成龍濕地流動藝術饗宴、藝術宅急便，橫跨6鄉鎮從麥寮、台西、四湖、口湖、北港及水林，超過33組表演團體帶來39場的精彩表演節目及50組攤位，文化觀光處今（9）日舉辦宣傳記者會邀請大家大手牽小手，一起來雲西Chill雲夏。

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▲趣味活動比賽「雲西16蹲舞蹈比賽」、「雲西趣味喝啤酒大賽」、「雲西雲西大拳王pk大賽」等，總獎金高達5萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣縣長張麗善表示，連續兩周末的四湖三條崙海洋音樂季，現場除了精采的音樂表演、美食市集、SUP體驗及森林秘境外，今年也特別安排許多趣味活動比賽，如「雲西16蹲舞蹈比賽」、「雲西趣味喝啤酒大賽」、「雲西雲西大拳王pk大賽」等，比賽總獎金高達5萬元，讓大家清涼又消暑。

更少不了大小朋友最喜歡的親子水樂園，除了限時親子泡泡派對，今年特別規劃活動第一週氣墊滑水道和大型水池，讓小朋友們盡情玩水消暑，第二週則有大型主題式氣墊城堡，絕對是親子放電的最佳選擇。此外，活動也響應環保，現場設置專用飲水機、鼓勵自備水壺，減少塑膠杯或紙杯的使用，並使用循環杯，租用兒童杯、豪氣杯、叉子和湯匙，倡導減少一次性用品。

▲「2024雲西海洋音樂季」大小朋友最喜歡的親子水樂園，限時親子泡泡派對。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處處長陳璧君說明， 每日HAPPY HOUR限量美食發送，包括鄧肉圓、消暑咖啡、二崙尚好酒品、烤大豬免費嘗、展鮮蕃茄梅，台灣金牌one有酒精、無酒精飲；另外除了人潮滿滿的「夏日市集」外，今年更拓展「森林秘境市集」，邀請超過50攤攤商參加，讓大家享受音樂也同時品嚐雲林在地好滋味，搭配森林絕美秘境布置，引領最In最Chill的夏日潮流。

▲雲林海洋音樂祭活動今年邁入第六屆，成為雲西夏日期間限定的遊樂園，為雲林海線增添青春與活力。（圖／記者蔡佩旻攝／資料照）