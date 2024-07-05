找工作別擔心！讓前輩們幫你指點迷津

▲求職的辛苦《街訪突即隊》都知道！這次除了街訪，更要告訴大家公部門為青年規劃的就業方案。（影／《街訪突即隊》）

生活中心／綜合報導

時間過得飛快，時間又走到了一年一度的畢業季，各大專院校畢業生的心情大概憂喜參半，喜的是終於脫離報告考試無限循環的日子，憂的是成為社會新鮮人的同時，也是煩惱薪資房租生活費的開始！最新一集的《街訪突即隊》特別幫畢業生們整理出求職秘笈，順便聽聽路人們怎麼度過「畢業恐失業」的迷惘時期！

▲畢業不怕失業！最新一集的《街訪突即隊》特別幫畢業生街訪路人，整理出超好用的求職秘笈！（圖／擷取自《街訪突即隊》提供，下同）

首先，畢業生們最想問的一定是——到底要去哪裡找到合適的工作？就像亮眼OL的回答：「現在這份工作就是在學校的『徵才活動』找到的。政府跟學校都會辦一些就業講座、就業博覽會，另外也會有參訪活動。」，如果還是沒有方向，OL推薦可以上「台灣就業通」網站，其中有一個頁面叫「工作百科」，對於各行各業的就業環境和工作機會，都有清楚的介紹，可以給自己一些心理準備和求職概念。

然而，不是每間大專院校都有類似的就業博覽會活動，現在服務於連鎖健身房的業務表示，當初在找工作時，剛好在路上看到「就業服務站」，想說進去了解一下，沒想到就這樣順利地找到工作。主持人阿肥聽了不禁好奇問，「不少網友對於就業服務站的印象都是，提供給弱勢族群找工作用的，你當初怎麼會想到要去呢？」。

健身房業務認真表示：「剛開始我自己也有這樣的刻板印象，但實際和就業服務處接觸後發現，其實有很多我們可以利用的資源，包括職缺還有一些相關的補助方案，都有提供完整資訊可以參考！」，他也透露，因為剛畢業時家裡出了點狀況，找工作也遇到了瓶頸，大概有半年到一年沒有工作，每天都要去超商買7折6折的食物吃，房租也快付不出來，剛好就業服務站的服務人員提供他「初次尋職跨域津貼」的申請資訊，可以申請租屋、交通及搬遷補助，真的提供了很大的幫助，而初次尋職跨域津貼，就是為了減少青年跨域求職障礙而設，最高有9萬元的津貼補助，訪問到這位業務真的幫所有觀眾長了知識！

另外，臺灣提供的就業服務也讓求職的外籍人士獲益良多！阿肥採訪到一位從香港來臺灣念書的男生表示：「我對時尚很有興趣，念大學的時候想找相關的打工，但因為人生地不熟，就上『台灣就業通』的網站了解一下服飾店銷售人員的需求、工作內容，以及這個行業的生態發展。」多了這一層準備，也讓他在畢業前就順利進入了時尚產業。

阿肥在採訪中也發現，不乏也有人是畢業了直接在自家的公司工作，或許有人會羨慕他們沒有求職困擾，但其實身為老闆，要找到合適員工其實也很不容易。在自家餐廳工作的女生就表示：「現在很少人願意來做清潔或內場的工作，幸好透過一些單位的協助，我們媒合到二度就業的媽媽、身心障礙的朋友，現在政府也會給我們補助，我覺得這是一種雙贏的情形！」，這項「僱用獎助措施」就是為了鼓勵雇主，只要僱用失業連續達3個月以上之失業勞工（含青年）或失業期間連續達30日以上之身心障礙者，一個月就能有8千到1萬5的補助，補助最長12個月，協助更多雇主找到合適的員工。

訪問下來，相信觀眾都有發現，其實現在的求職資源不只有人力銀行這個管道，政府也與企業合作，開辦「青年就業旗艦計畫」，主打「先僱用再訓練」，訓練時間大約9至10個月，政府也會補助訓練指導費最高10.8萬元，減輕企業的壓力，也讓剛畢業的大學生能在職場上邊做邊學。此外，也可以多多關注勞動力發展署辦理的就業博覽會與校園徵才活動，如果時間剛好都沒空參加，還可以上「台灣就業通」網站、利用便利超商的觸控式服務系統，或撥打免付費客服專線0800-777-888，也都可以快速get到相關的求職資訊，讓畢業生對於未來的職涯之路不再無助徬徨！