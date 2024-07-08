雲林下冰雹！「花生粒」狂砸屋頂　民眾驚呼：叮叮咚咚好大聲

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

中央氣象署今(8日)下午4時26分針對中南部地區發布雷雨警報，提醒民眾須慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。稍早，雲林虎尾就下起花生大小冰雹，房屋屋頂因此發出叮叮咚咚聲響，民眾見狀興奮拿起手機拍照。

▲雲林虎尾下冰雹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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中央氣象署今（8）日16時許發布豪雨特報指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，影響範圍為雲林縣、嘉義縣、嘉義市等18縣市。

虎尾鎮下午4時26下起冰雹數分鐘，許多民眾持手機記錄下來，冰雹夾雜在大風雨落地，發出叮叮咚咚聲響，有網友在臉書社團貼文「下冰雹囉注意安全」，引起熱烈迴響「剛剛超多，很大聲」、「剛剛走堤防到了糖廠，一直叮叮噹噹」、「運氣真好，遇到奇景，拍照打卡」。

對此，央氣象署嘉義氣象站主任張耿衡表示，因冷心低壓通過，午後熱對流旺盛，造成環境不穩定，16時許雷達回波圖顯示雲林地區降雨成紫色，降雨量大。

張耿衡指出，因在天空之初生雨滴被上升氣流所阻不能掉落，經向上攜至冰點以上雲層，水滴凝固裹一層冰，此冰粒遇較弱氣流再下降，隨後又遇上升氣流上升再結冰，使冰球慢慢加大而成雹。