口湖新港南道破損恐危漁民遊客安全　張嘉郡丁學忠會勘盼改善

▲立法委員張嘉郡今日會同雲林縣副議長蔡咏鍀，邀請漁業署副署長陳建佑會勘口湖鄉新港南道，並聽取縣政府水利處簡報改善計畫，盼爭取經費改善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林口湖鄉新港南道是當地養殖漁民作業的必經之路，因久未修繕導致道路破損龜裂，影響當地居民與養殖業者的出入安全，立法委員張嘉郡今（10）日會同雲林縣副議長蔡咏鍀，邀請漁業署副署長陳建佑、雲林縣政府水利處、口湖鄉長李龍飛辦理會勘，並聽取縣政府水利處簡報改善計畫，盼爭取1200萬元經費改善。

立法委員張嘉郡表示，新港南道是當地漁民、養殖業者出入作業主要道路之一，對漁民來說，這不僅是工作的通路，也是養家的生路，要求漁業署儘速核准改善計畫，維護養殖業者安全。

▲立法委員張嘉郡今日會同雲林縣副議長蔡咏鍀，邀請漁業署副署長陳建佑會勘口湖鄉新港南道，並聽取縣政府水利處簡報改善計畫，盼爭取經費改善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府水利處指出，新港南道是當地養殖區主要道路，因年久失修導致路面破碎、坑坑洞洞，影響用路人的安全，改善計畫預定從台17線起點向西至成龍溼地，全長約600公尺，工程包括鋪面改善等，工程經費約1200萬元。

張嘉郡說明，新港南道現況損壞嚴重，且部分路段受地層下陷影響，幾乎與魚塭一樣高，又沒有護欄，相當危險，改善刻不容緩，感謝副議長蔡咏锝、鄉長李龍飛替漁民向縣府及服務處陳情，縣府已完成改善計畫，改善工程不僅保護漁民與養殖業者出入安全，提高運輸效能，同時也能提升當地觀光旅遊品質，對當地發展非常重要，請漁業署盡快核准計畫，協助地方完成改善。

漁業署副署長陳建佑表示，該道路確實老舊破損，影響往來人車安全，會把改善計畫帶回研議，協助地方改善。