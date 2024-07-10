　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

口湖新港南道破損恐危漁民遊客安全　張嘉郡丁學忠會勘盼改善

▲立法委員張嘉郡今日會同雲林縣副議長蔡咏鍀，邀請漁業署副署長陳建佑會勘口湖鄉新港南道，並聽取縣政府水利處簡報改善計畫，盼爭取經費改善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員張嘉郡今日會同雲林縣副議長蔡咏鍀，邀請漁業署副署長陳建佑會勘口湖鄉新港南道，並聽取縣政府水利處簡報改善計畫，盼爭取經費改善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林口湖鄉新港南道是當地養殖漁民作業的必經之路，因久未修繕導致道路破損龜裂，影響當地居民與養殖業者的出入安全，立法委員張嘉郡今（10）日會同雲林縣副議長蔡咏鍀，邀請漁業署副署長陳建佑、雲林縣政府水利處、口湖鄉長李龍飛辦理會勘，並聽取縣政府水利處簡報改善計畫，盼爭取1200萬元經費改善。

立法委員張嘉郡表示，新港南道是當地漁民、養殖業者出入作業主要道路之一，對漁民來說，這不僅是工作的通路，也是養家的生路，要求漁業署儘速核准改善計畫，維護養殖業者安全。

▲立法委員張嘉郡今日會同雲林縣副議長蔡咏鍀，邀請漁業署副署長陳建佑會勘口湖鄉新港南道，並聽取縣政府水利處簡報改善計畫，盼爭取經費改善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員張嘉郡今日會同雲林縣副議長蔡咏鍀，邀請漁業署副署長陳建佑會勘口湖鄉新港南道，並聽取縣政府水利處簡報改善計畫，盼爭取經費改善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府水利處指出，新港南道是當地養殖區主要道路，因年久失修導致路面破碎、坑坑洞洞，影響用路人的安全，改善計畫預定從台17線起點向西至成龍溼地，全長約600公尺，工程包括鋪面改善等，工程經費約1200萬元。

張嘉郡說明，新港南道現況損壞嚴重，且部分路段受地層下陷影響，幾乎與魚塭一樣高，又沒有護欄，相當危險，改善刻不容緩，感謝副議長蔡咏锝、鄉長李龍飛替漁民向縣府及服務處陳情，縣府已完成改善計畫，改善工程不僅保護漁民與養殖業者出入安全，提高運輸效能，同時也能提升當地觀光旅遊品質，對當地發展非常重要，請漁業署盡快核准計畫，協助地方完成改善。

漁業署副署長陳建佑表示，該道路確實老舊破損，影響往來人車安全，會把改善計畫帶回研議，協助地方改善。

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►生產履歷「花生霜淇淋」人氣夯　虎尾鎮農會直銷站消暑優惠

►2024雲西海洋音樂季啟動！　水樂園泡泡派對引領今夏潮流

►雲林下冰雹！「花生粒」狂砸屋頂　民眾驚呼：叮叮咚咚好大聲

►快訊／台78大貨車擦撞拖吊車翻覆　駕駛一度受困

►分秒必爭！雲林福懋科鷹架倒塌　勇消曝第一線搶命：雨真的夭壽大

ET快訊
郭台銘「10億古堡」曝光！　曾馨瑩帶女兒奔捷克避暑
快訊／高院「閱卷進度超前」！鄭文燦二度抗告案　最快今做出裁定
女留美返台嫁再婚男　1家3口無徵兆滅門！鄰居：常帶小孩散步
快訊／三重3死悲劇　相驗結果曝光
快訊／寶媽宣布「退出演藝圈」　希望大家幫助前男友汪建民
信義區變一片黃流！　「樓梯變土石流」住戶崩潰
快訊／鄭文燦交保檢再抗告！高院合議庭尚在審卷　預計今不裁定
快訊／籃協終於讓步！　補給每位瓊斯盃女籃球員2000元
俯瞰吳興街「狂炸一整條黃泥水」　照片震撼！退水畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投縣戶外教育走讀嘉年華邁入第8年　擴大集結30業者提供課程

口湖新港南道破損恐危漁民遊客安全　張嘉郡丁學忠會勘盼改善

銀行1月阻詐成功達5次　東港警贈警察大熊致謝

台中市長盃電競錦標賽開跑　主委加碼獎金16萬！史上最高

雲林山區野溪排水問題嚴重　立委張嘉郡籲水保署速解決

到院前救護研習暨救護技術競技　南投縣消防局成員奪冠

總經費3億！嘉市殯葬園區聯外道路拓寬　預計2026年完工

北港武德宮引AI解籤詩　30秒翻譯文言文諭示

多元+好吃─臺灣油芒休閒食品　提供消費者新選擇

屏東市公所7／13「夏日泡泡趴」　送500份世界金牌巧克力

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

問退麻醉老公「愛不愛我？」　他2秒後茫喊：不愛...GG惹

唐治平怒了！批檢警互踢皮球　沒先告知驗屍事宜：荒謬噁心

南投縣戶外教育走讀嘉年華邁入第8年　擴大集結30業者提供課程

口湖新港南道破損恐危漁民遊客安全　張嘉郡丁學忠會勘盼改善

銀行1月阻詐成功達5次　東港警贈警察大熊致謝

台中市長盃電競錦標賽開跑　主委加碼獎金16萬！史上最高

雲林山區野溪排水問題嚴重　立委張嘉郡籲水保署速解決

到院前救護研習暨救護技術競技　南投縣消防局成員奪冠

總經費3億！嘉市殯葬園區聯外道路拓寬　預計2026年完工

北港武德宮引AI解籤詩　30秒翻譯文言文諭示

多元+好吃─臺灣油芒休閒食品　提供消費者新選擇

屏東市公所7／13「夏日泡泡趴」　送500份世界金牌巧克力

王齊麟緊牽啦啦隊女友　身差36公分「低頭對望」十元

泰國第一天團Bodyslam來台開唱　團隊空運600公斤器材原味演出

伊能靜現身五分埔街頭！　8歲愛女「高過她肩膀」近況曝光

王彩樺曬二女兒峇里島比基尼照　夕陽下「身材曲線」全曝光

「鄭文燦涉貪」對綠營是核彈級威力　游盈隆分析：賴清德是受害者

打破行人地獄「恢復法治」提案逾5千人附議　交通部回應了

全球PC市占出爐！華碩銷售成長17%　「擠掉宏碁」殺回前五大品牌

傅娟喜帶4應援物飛曼谷！　歐陽娣娣「見鏡頭揭真相」：好假喔

病毒變聰明？以為是A流「嘴開一開是腸病毒」　醫嘆：很詭異

反制歐盟風電等反補貼調查　大陸宣布投資貿易障礙調查

孕婦剛入院羊水就破急分娩　路過護士長專業步驟救2命

地方熱門新聞

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

鄭文燦交保檢抗告　凌濤申請維安加固

捷運幸福站立體停車場今起免費

桃園吸引移居　推行人口政策獲內政部表揚

台南楠西消防分隊防範電器火災攜手居服員防災

金門上億文物珍品首次亮相　多達2千件展現歷史風華

手工塔專賣店推60種口味　蛋黃酥名店「雙色爆米花」上市

北港武德宮AI解籤詩30秒翻文言文

台南區高中職免試入學分發完成錄取率99.60％

夏天臉部頭皮出油導致痘痘發臭禿髮王正坤醫師說分明

獨木舟橫渡小琉球出狀況　屏縣府加強水域安全

無人拉麵反遭網抓包食安　衛生局稽查4缺失

南投市6座公園獲中央補助2100萬改善兒童遊戲場

虎尾就業中心邀專家實作與求職者分享

更多熱門

相關新聞

張嘉郡籲水保署解決雲林山區野溪排水問題

張嘉郡籲水保署解決雲林山區野溪排水問題

進入汛期，雲林古坑鄉多處地區野溪因久未整治，出現土石淤塞、行水斷面縮減情況，已嚴重影響排水功能，每逢強降雨必淹水，影響居民安全。立法委員張嘉郡接獲鄉代會陳情，昨（9）日邀農業部農村發展及水土保持署南投分署長傅桂霖會勘，當場要求針對地方提出9項整治計畫，儘速完成改善工程。

2024雲西海洋音樂季啟動！　水樂園泡泡派對引領今夏潮流

2024雲西海洋音樂季啟動！　水樂園泡泡派對引領今夏潮流

文學與童心相伴　雲林文學之美巡迴展揭幕

文學與童心相伴　雲林文學之美巡迴展揭幕

即／台78大貨車擦撞翻覆　駕駛一度受困

即／台78大貨車擦撞翻覆　駕駛一度受困

雲林福懋科鷹架倒塌　勇消曝第一線搶命全程

雲林福懋科鷹架倒塌　勇消曝第一線搶命全程

關鍵字：

雲林口湖鄉道路破損漁業署陳建佑立法委員張嘉郡

讀者迴響

熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

台中女師抱嬰墜樓雙亡！保母心碎

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

育嬰留職停薪師帶女兒墜樓　校方錯愕

昔任職科技公司因懷孕被資遣！三重母子悲慘身世曝

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面