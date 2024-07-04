從食農到永續　虎尾就業中心邀專家實作與求職者分享

▲虎尾就業中心，看見食農教育的重要性，舉辦「開箱食農」課程，吸引許多求職民眾參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

隨著環續永續問題越來越受到重視，加上食安問題增多及氣候變遷對農業生產帶來巨大挑戰，身處於雲林農業大縣的虎尾就業中心，看見食農教育的重要性，特別舉辦了一場別開生面的「開箱食農」課程，吸引許多求職民眾參與，都開心佈置自己栽種的菜盆。

在過去看似與職業選擇八竿子打不著的食農教育，隨著永續觀念的發展，食農教育儼已成為培養新一代農業專業人才的重要途徑，虎尾就業中心透過食農教育活動，讓學員了解市場需求和環境保護的知識，未來的職業選擇也越具多樣性，無論是從事農業生產、農業科技研發還是農產品加工與銷售，良好的食農教育都能為職業生涯奠定精實的基礎，提升就業競爭力。

▲虎尾就業中心舉辦「開箱食農」課程，活動中邀請在食農領域專研多年的董信宏博士到場授課。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾就業中心說明，活動中邀請在食農領域專研多年的董信宏博士到場授課，過去董老師不斷倡議「讓廚餘落葉變黃金」、「家家有盆菜」等理念，也曾加入雲科大研發團隊研發出「循環經濟與食農教育之友善雞舍複合框架」，以特有生態循環處理雞隻排泄物避免雞糞產生臭味，也同步把雞糞變成堆肥栽培介質種居家蔬菜，作品獲得「2022台灣創新技術博覽會發明競賽銀牌」肯定。

課程的成功舉辦也離不開各界的支持與配合。虎尾就業中心聯合當地的農業專家、農場主以及相關企業，共同策劃和實施了這次活動。專家們的講解深入淺出，現場操作環節讓參加者們印象深刻。企業則提供了實習和工作機會，使得學員們在課後能夠立即將所學應用到實際工作中。

▲虎尾就業中心舉辦「開箱食農」課程，吸引許多求職民眾參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）