台南官田工廠火警未釀災　有賴南消二大及企業落實消防檢查奏功

▲台南市官田區某工廠發生火警，所幸廠區的消防設備即時發揮功能，員工發現火災後，能夠初步使用滅火器及室內消防栓滅火，讓火勢得以及時控制，避免了嚴重的損失和人員傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市官田區某工廠發生火警，由於該工廠內堆放了生產的塑膠粒等原料係屬易燃品，火災初期就產生濃煙，飄散在廠區內，所幸廠區的消防設備即時發揮功能，員工發現火災後，能夠初步使用滅火器及室內消防栓滅火，讓火勢得以及時控制，避免了嚴重的損失和人員傷亡。

台南市消防局獲報後，派遣轄區第二大隊、官田分隊等14車25人。在官田分隊迅速到達現場後，僅剩些許的燃燒餘燼，災情已獲得有效控制！現場員工表示，發生火災時大家趕緊去找滅火器來噴灑滅火，但火勢太大滅火器無法壓制火勢，隨即有人去拉室內消防栓來滅火，因此才能夠在火災初期成功壓制火勢！

消防局李明峯局長表示，秉持著黃偉哲市長的施政理念，守護民眾生命財產安全，除了消防局做好各項準備應變及搶救工作！第一道防線仍是場所本身維護好自身消防設備、自衛編組的啟動、員工的初期反應。因此，呼籲各企業及公司必須要重視消防安全工作，加強設備的檢查和維護，以確保員工和資產的安全。

第二大隊大隊長王騰毅表示，這起火警案突顯了落實消防安全設備檢查及維護，以及企業自衛消防編組、員工的災害應變訓練的重要性。除了能夠及早發現火災，同時做出正確的應變，成功阻止火勢擴大延燒。消防人員也向現場員工指導室內消防栓之操作方法，同時協助其殘火處理及善後工作。呼籲轄內的業者平時應落實各項消防安全檢查及申報，確保場內各項消防設備均正常堪用，災害時便能發揮最大作用，達到減災減損的目的。