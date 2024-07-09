　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

生產履歷「花生霜淇淋」人氣夯　虎尾鎮農會直銷站消暑優惠

▲虎尾鎮農會農民直銷站「花生霜淇淋」有生產履歷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾鎮農會農民直銷站「花生霜淇淋」成為目前為熱門商品。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾鎮農會今年初擴大「農民直銷站」服務，重新裝潢銷售超夯產銷履歷花生加工品外，結合在地與外縣市農產品逾500種品項。開幕後推出「花生霜淇淋」成為目前為熱門商品，農會總幹事蔡武吉表示，即日起至7月19日，只要在直銷站消費每滿200元，即可享單支優惠價25元，每日限量100支份。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉說明，與縣長張麗善訪日參加東京食品展去拜訪一家花生加工廠，看了很多加工產品卻對當時吃到的「霜淇淋」印象相當深刻，回台後經研議決定，從日本進口這台霜淇淋機，而原料「回歸單純」僅用虎尾鎮農會花生醬與台農鮮奶以黃金比例調製而成，讓消費者們能夠品嘗最天然的風味。

▲虎尾鎮農會農民直銷站「花生霜淇淋」有生產履歷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「農民直銷站」重新裝潢，銷售推廣產銷履歷花生加工品。（圖／記者蔡佩旻攝）

連日天氣炎熱，霜淇淋銷量漸增，許多人專程前來購買，一對住在附近的母子表示，因為孩子很喜歡，所以常常路過就來買，而且是天然原料，相當放心。孩子也說，與市面上冰淇淋多少含有香精味的差異大，這裡的霜淇淋能夠嘗到真正的天然花生滋味。另一對消費者也笑說「已經來光顧好幾次了！」夏天很消暑，介紹朋友們來都一致認證這是「饕客美食」。

▲虎尾鎮農會農民直銷站「花生霜淇淋」有生產履歷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲LINE社群「虎尾鎮農會農民直銷站」不定期發出優惠通知，也提供預定取貨。（圖／記者蔡佩旻攝）

蔡武吉指出，直銷站不僅販售全台各農會優質產品，更有來自澎湖、花蓮的安全漁產，並考量現下大眾消費型態，推出LINE社群「虎尾鎮農會農民直銷站」，不定期發出優惠通知，也提供預定取貨。為回饋消費者，即日起至7月19日只要到消費每滿200元，就能以25元優惠價加購霜淇淋，每日限量100支。

▲虎尾鎮農會農民直銷站「花生霜淇淋」有生產履歷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「農民直銷站」重新裝潢銷售超夯產銷履歷花生加工品外，結合在地與外縣市農產品逾500種品項。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林下冰雹！「花生粒」狂砸屋頂　民眾驚呼：叮叮咚咚好大聲

►快訊／台78大貨車擦撞拖吊車翻覆　駕駛一度受困

►分秒必爭！雲林福懋科鷹架倒塌　勇消曝第一線搶命：雨真的夭壽大

►福懋科技鷹架驚傳2度崩落！檢方險遭砸　與死神僅差20m

►獨／第一視角曝！千片鷹架「風雨崩落」斷魂員工最後身影煙滅瞬間

ET快訊
午後雷雨區擴大！明起3天最劇　「下最猛地區」曝
快訊／江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光
快訊／瓊斯盃出賽費爭議延燒　籃協再發聲
快訊／雨彈夜襲！11縣市大雨特報
快訊／唐治平拒認母屍批荒謬　檢警後續動作曝
快訊／三重女「胸腹頸背中刀」渾身血倒浴室　命危搶救中
雨炸新北！浮洲車站周圍水淹半個輪胎深
快訊／鄭文燦再度交保　檢方抗告卷證「最速件」今晚送高院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門上億文物珍品首次亮相　多達2千件展現歷史風華

林業保育署南投分署偕丹大布農協會　發展人倫生態旅遊

青年議事體驗營登場！　AI培訓新技能...彰化50高中生扮議長問政

生產履歷「花生霜淇淋」人氣夯　虎尾鎮農會直銷站消暑優惠

免試入學放榜！抓住時代脈動...永慶高中AI科技班成首選

連續行善12年　慶水里虎爺將軍誕辰遶境...庇護境內平安

友善關懷協會孩童參訪台東警分局　宣導安全觀念

刻劃武聖千秋-談吳榮賜與臺灣求真派的刀刀相傳　9日開展

「清張若靄畫高宗御筆秋花詩」中秋月餅禮盒結合經典畫作

台東縣海端鄉小水力發電結合微電網設施　打造綠能部落

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

金門上億文物珍品首次亮相　多達2千件展現歷史風華

林業保育署南投分署偕丹大布農協會　發展人倫生態旅遊

青年議事體驗營登場！　AI培訓新技能...彰化50高中生扮議長問政

生產履歷「花生霜淇淋」人氣夯　虎尾鎮農會直銷站消暑優惠

免試入學放榜！抓住時代脈動...永慶高中AI科技班成首選

連續行善12年　慶水里虎爺將軍誕辰遶境...庇護境內平安

友善關懷協會孩童參訪台東警分局　宣導安全觀念

刻劃武聖千秋-談吳榮賜與臺灣求真派的刀刀相傳　9日開展

「清張若靄畫高宗御筆秋花詩」中秋月餅禮盒結合經典畫作

台東縣海端鄉小水力發電結合微電網設施　打造綠能部落

說造LNG船恐成爛攤子　陽明指前十大航商六成新船選LNG

新興6月營收年增四成　Q2加賣船利益EPS估較Q1倍增

去年受傷錯過經典賽　陳子豪看12強：沒有守備難入選

拼命抹精華頭髮卻依舊稀疏？你可能有「後疫情頭皮當代病」

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

快訊／台中霧峰烤漆工廠起火！黑煙沖天火舌狂竄　1人燒傷送醫

快訊／瓊斯盃出賽費爭議　張承中：籃協男、女籃都挺

台灣銘板上半年營收年增10%！看好旅遊旺季換卡潮　擴大冷錢包版圖

快訊／齒模確認是唐媽媽！唐治平拒認批荒謬　檢警後續動作曝

快訊／新北女「胸腹頸背中刀」渾身血倒浴室　命危搶救中

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

地方熱門新聞

台南透天厝「煮飯氣爆」巨響竄火　一家三口送醫

無人拉麵反遭網抓包食安　衛生局稽查4缺失

即／台南透天厝驚傳瓦斯氣爆起火

新北失業勞工子女就學補助開跑　最高可領35.8K

台中8旬翁騎電動自行車迷航30公里　南投警助返家

鄭文燦涉貪撤銷交保　桃院重審時間曝

野柳駱駝峰遭破壞刻字！遊客喊「帶電鑽來」

鋰電池自燃起火造成透天厝損失

七堵慶濟宮媽祖孔明祭　邱佩琳祈求市民平安健康

南消佳里分隊提醒民眾防範電氣火災應謹記「6不原則」

正視南消第七大隊辦理自我療癒講座

7月奇景　大小劍山天降冰雹如珍珠

國姓咖啡節7／13、14登場邁入第9年

獨木舟橫渡小琉球出狀況　屏縣府加強水域安全

更多熱門

相關新聞

7-11「統一布丁霜淇淋」回歸！限時第2支半價

7-11「統一布丁霜淇淋」回歸！限時第2支半價

終於等到了！7-11去年一推出就熱賣的「統一布丁霜淇淋」，即將在7月10日起正式回歸販售，這支「統一布丁霜淇淋」使用整顆統一布丁製作，每口都能嚐到香濃甜蜜的統一布丁滋味，冰涼又消暑，還可享限時第2支半價爽吃，布丁控千萬別錯過。

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

IKEA榴槤冰淇淋7月登場

IKEA榴槤冰淇淋7月登場

4間消暑冰淇淋店快列入口袋名單

4間消暑冰淇淋店快列入口袋名單

4大超商「夏至優惠」一次看

4大超商「夏至優惠」一次看

關鍵字：

花生霜淇淋農產品虎尾鎮農會農民直銷站產履歷

讀者迴響

熱門新聞

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

快訊／確定了！00940配0.05元　94萬股民盼不到調高

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面