生產履歷「花生霜淇淋」人氣夯　虎尾鎮農會直銷站消暑優惠

▲虎尾鎮農會農民直銷站「花生霜淇淋」成為目前為熱門商品。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾鎮農會今年初擴大「農民直銷站」服務，重新裝潢銷售超夯產銷履歷花生加工品外，結合在地與外縣市農產品逾500種品項。開幕後推出「花生霜淇淋」成為目前為熱門商品，農會總幹事蔡武吉表示，即日起至7月19日，只要在直銷站消費每滿200元，即可享單支優惠價25元，每日限量100支份。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉說明，與縣長張麗善訪日參加東京食品展去拜訪一家花生加工廠，看了很多加工產品卻對當時吃到的「霜淇淋」印象相當深刻，回台後經研議決定，從日本進口這台霜淇淋機，而原料「回歸單純」僅用虎尾鎮農會花生醬與台農鮮奶以黃金比例調製而成，讓消費者們能夠品嘗最天然的風味。

▲「農民直銷站」重新裝潢，銷售推廣產銷履歷花生加工品。（圖／記者蔡佩旻攝）

連日天氣炎熱，霜淇淋銷量漸增，許多人專程前來購買，一對住在附近的母子表示，因為孩子很喜歡，所以常常路過就來買，而且是天然原料，相當放心。孩子也說，與市面上冰淇淋多少含有香精味的差異大，這裡的霜淇淋能夠嘗到真正的天然花生滋味。另一對消費者也笑說「已經來光顧好幾次了！」夏天很消暑，介紹朋友們來都一致認證這是「饕客美食」。

▲LINE社群「虎尾鎮農會農民直銷站」不定期發出優惠通知，也提供預定取貨。（圖／記者蔡佩旻攝）

蔡武吉指出，直銷站不僅販售全台各農會優質產品，更有來自澎湖、花蓮的安全漁產，並考量現下大眾消費型態，推出LINE社群「虎尾鎮農會農民直銷站」，不定期發出優惠通知，也提供預定取貨。為回饋消費者，即日起至7月19日只要到消費每滿200元，就能以25元優惠價加購霜淇淋，每日限量100支。

▲「農民直銷站」重新裝潢銷售超夯產銷履歷花生加工品外，結合在地與外縣市農產品逾500種品項。（圖／記者蔡佩旻攝）