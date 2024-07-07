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鄭文燦30min籌500萬「全是2000元新鈔」！網驚：像拿500塊一樣EZ

鄭文燦獲得500萬元交保。（圖／黃耀徵攝）

▲鄭文燦獲500萬元交保，律師在30分鐘火速籌到500萬，全是面額2000元的新鈔。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

海基會董事長、前桃園市長鄭文燦涉嫌貪汙收賄，桃園地院昨（6）日下午裁定500萬元交保，並限制住居、限制出境出海。鄭文燦離開法院時露出「燦笑」表情，但沒回應現場媒體提問，網友們則對鄭文燦律師只花30分鐘就籌到「全是2000元新鈔」500萬元交保金，感到嘖嘖稱奇。

PTT八卦版鄉民對火速籌到500萬元、面額全是2000元新鈔，直呼「500萬輕而易舉」、「帶現金交保，很猛」、「難怪之前銀行阿姨說，2000元拿來交保用的」、「500萬像500塊一樣馬上拿出來」、「真有錢耶，拿500萬跟拿500塊一樣EZ」、「我看他點錢看到要睡著了」。

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鄭文燦稍早步出法院時雖面露笑容，但沒回應媒體提問：「會覺得有受委屈嗎？被冤枉了嗎？」一旁陪同人員則解釋：「法官指示，不可以發表（回覆）。」

據悉，鄭文燦疑涉入「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」並收賄，該工業區東側農業帶約49.68公頃土地辦理都市計畫區段徵收案，其中24.89公頃作農業用地。但該區旁另筆9.5公頃土地地主組成重劃會，向桃市府申請自辦重劃，並在因農地依法未能納入案後，賄賂鄭文燦強行闖關，儘管賄款最終因內政部退案而退回，但關鍵金流已被掌握。

桃園地院透過新聞稿證實，鄭文燦於2017年9月收受500萬元，2018年8月交還廖姓人士；但法官認為無法證明為犯罪所得，加上另4名涉案被告遭收押，故駁回檢方聲押鄭文燦，裁定500萬元交保，並限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸。

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