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點出「賴清德第一刀選鄭文燦」4大好處　游淑慧：是個狠人！

▲▼ 鄭文燦交保後離開。（圖／記者呂佳賢攝）

▲鄭文燦交保後離開。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

海基會董事長鄭文燦疑涉犯《貪污治罪條例》，桃園地檢署6日向法院聲請羈押禁見，最後裁定以新台幣500萬元交保，並限制住居、限制出境出海；總統賴清德更喊話不分黨派只要涉及非法都應該查辦，引發外界質疑是黨內鬥爭。國民黨台北市議員游淑慧7日點出4個賴清德第一刀選鄭文燦的好處，直言「賴清德是個狠人」。

游淑慧7日於臉書表示，鄭文燦涉貪事件，賴清德定調「不分黨派，不問何人」，意指「鄭文燦照辦，不聽話都辦，辦完鄭文燦，不分黨派都會被辦」；賴稱「肅貪是目前重要工作」，代表直接定調鄭文燦案件就是貪，辦鄭就是在肅貪，「只能說賴清德是個狠人」。

游淑慧認為，賴清德上任47天，為什麼就拿自己黨的要角開刀，她猜測這是經過精算的，而且只是第一步，「未來3年多任期，賴清德將會走（中共國家主席）習近平2012年上台後的打貪路線，老虎蒼蠅一起打。」打著肅貪正義之師的名號，除了提高自己威望外，還能順便打擊不順眼的政敵，以及震攝觀望騎驢者，一舉數得。

游淑慧也點出「第一刀選擇阿燦（鄭文燦）的好處可多著呢」，第一「死阿燦換美名」，側翼馬上發動咱們賴大大不問親疏、大義滅親的美名；第二「宿怨得報」，從2020鄭文燦挺前總統蔡英文，到之後4年以「大阿哥」之姿對賴的緊迫盯人外，甚至未來2028可能的再次交手，賴清德此舉除了報舊仇外，也提前解決這枚未來的心頭之患。

游淑慧指出，第三「用滅親來開啟未來4年政治整肅的好戲」，先辦一個自己人，美化未來對在野黨政敵的政治追殺的整套安排，一綠二白五藍，綠都辦了，外界還能說賴不公嗎？反正犧牲的是鄭文燦，死道友不死貧道；第四，「整碗捧走」，瓦解鄭文燦的龐大政商集團，過去鄭長年累積下來的人脈金流樹倒猢猻散，「誰能接受？？大家說呢。」

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