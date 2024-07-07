謝克洋指控「鄭文燦沒把賄款寫入財產申報」　明天向監察院檢舉

▲鄭文燦交保後離開。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

針對海基會董事長鄭文燦疑涉受賄案，檢方偵辦並向法院聲押禁見，地院6日下午裁定500萬元交保。對此，國民黨立委謝龍介的姪子、前桃園市議員候選人謝克洋7日表示，鄭文燦沒有把收受的賄款寫入財產申報，他禮拜一（8日）就會向監察院檢舉鄭文燦財產申報不實。

鄭文燦爆出疑涉受賄案，檢方偵辦並向法院聲押禁見，地院在昨天（6日）下午裁定500萬元交保。對此，鄭文燦透過友人轉傳一份聲明，向身邊友人的關心表達感謝，並強調自己從政以來，公而忘私，不貪不取，是他很珍惜的價值。

不過，謝克洋指出，在桃園地方法院新聞稿內容中，提到鄭文燦在106年9月收受500萬元賄款；但是他對照監察院廉政專刊的內容，在105年12月27日，鄭文燦申報的存款為753萬左右，在106年11月1日，鄭文燦申報的存款則是974萬元左右。

因此，謝克洋認為，鄭文燦沒有把他收受的賄款，寫入他的財產申報裡面，這已經明確違反公職人員財產申報法第12條第1項，處新台幣20萬元以上400萬元以下罰鍰。他說，「禮拜一就向監察院檢舉鄭文燦財產申報不實」。

▼鄭文燦財產申報資料。（圖／謝克洋）

