鄭文燦500萬交保沒事了？　作家預言：高官出事全黨都垮

記者邱晟軒／綜合報導

前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦昨（6）日因涉嫌違反《貪汙治罪條例》遭到桃園地檢署聲押，下午法院裁定500萬元交保，消息曝光後震驚各界，也掀起民進黨「綠營內鬥、派系清理政敵」的討論。然而，作家漂浪島嶼有不同見解，認為內鬥說法不僅不智，還可能重創民進黨形象。

漂浪島嶼在臉書粉絲團發文指出，鄭文燦曾任行政院副院長，是黨內核心指標人物，一旦貪腐定罪，垮的不只個人，整個政黨的形象也將受到嚴重打擊。因此，他認為內鬥說法極為不智，形容辦鄭文燦是「殺敵兼自殺行為」，因為法辦一人貪污會拖垮整個政黨，正常情況下不可能發生。

▲鄭文燦6日下午交保後離開地院。（圖／記者呂佳賢攝）

漂浪島嶼表示，關注此案的重點應該是檢調辦案的公正性和獨立性。此案影響重大，攸關政黨未來和選舉前景，全力支持檢調，勿枉勿縱不受壓力公正偵辦，「不要報載的賄款，最後變借款。」

漂浪島嶼認為，鄭文燦案件的爆發將引發後續風暴，重金交保後，後續風波必然擴大。他形容這次貪腐疑案如同暴風雨，不僅澆熄了基隆謝國樑罷免危機，甚至厭惡貪腐的反噬怒火，一旦搧風燃起，倒燒民進黨大本營，反罷免綠營立委，成為大水覆舟的順勢之舉。

針對涉貪風波，鄭文燦深夜發出聲明表示，「我親愛的朋友，我是文燦，經過兩天的漫長偵訊，下午法院裁定交保，我已經回家休息。我從政以來，公而忘私，不貪不取，這是我很珍惜的價值。我也會在未來司法調查的過程，捍衛自己的清白。」