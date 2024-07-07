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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦疑涉犯貪污罪500萬交保　民進黨廉政會擬明晚開會

▲▼ 鄭文燦現身 。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鄭文燦昨以500萬元交保。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦疑涉犯《貪污治罪條例》，桃園地檢署昨（6日）向法院聲請羈押禁見，法院裁定以新台幣500萬元交保，並限制住居、限制出境出海。民進黨廉政會主委邱駿彥今（7日）受訪證實，廉政會將進行調查，擬於明（8日）晚間開會。

針對鄭文燦遭檢調調查一事，身兼黨主席的總統賴清德昨公開說明，不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱。民進黨發言人吳崢亦表示，此案仍在偵辦中，期盼檢調毋枉毋縱，儘速釐清事實真相。

而鄭文燦也透過一段文字，向關心自己的朋友表示，「經過兩天的漫長偵訊，下午法院裁定交保，我已經回家休息。我從政以來，公而忘私，不貪不取，這是我很珍惜的價值。我也會在未來司法調查的過程，捍衛自己的清白」。

對此，邱駿彥今天上午受訪證實，廉政會將針對鄭文燦一案進行調查，已臨時詢問廉政會委員們的時間，擬於明日晚間開會。

民進黨內訂有「廉政條例」之內規，並由學者、律師等中立人士組成廉政會，條文明定，黨員犯《貪污治罪條例》第4條至第6條之罪，所得逾新台幣50萬元者，經調查屬實者，應予除名處分，但情況特殊者不在此限。

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