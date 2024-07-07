鄭文燦「辦事不力」退回500萬　凌濤曝成功後果：業者將賺57億

▲鄭文燦交保後離開。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦疑涉受賄案，檢方偵辦並向法院聲押禁見，地院昨天下午裁定500萬元交保，各界關注鄭的狀況。外傳鄭拿了500萬元替業者處理土地變更案，因變更案未成功，有退回賄款，國民黨桃園市議員凌濤對此指出，如果變更案過關，不法集團將暴賺57.47億元。

凌濤表示，鄭文燦捲入的貪汙案是華亞科學園區外一筆9.5公頃農業用地，該筆土地因無法適用華亞科技園區擴大計畫「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，於是有不法集團行賄希望過關，但鄭文燦並未辦成，退回500萬元。

凌濤續指，擴大工業區土地近年買賣平均價格最高一坪10萬元，工業區近2年則喊到1坪30萬元，若變更案通過，一坪將有20萬元的利潤。他說，9.5公頃約28737坪，以一坪可獲利20萬元計算，利潤高達57.47億元。

凌濤感嘆，「青年朋友買房背貸款一輩子，這些炒地集團每每賺取暴利，原來都是這些高官在守護？市民能不生氣嗎？」凌濤也拿出「桃園地檢署刑事傳票」，提及鄭文燦選後對他及國民黨立委洪孟楷興訟，即便桃檢不起訴處分，但鄭再上訴，此案被法院發回重審，並質疑，鄭試圖用司法手段拖垮民代的檢驗能量，究竟是心胸狹隘還是心裡有鬼？

凌濤強調，自己檢驗鄭文燦一向有憑有據，而鄭提告就是想掩蓋自身不法作為，想讓監督者噤聲。他直言，不管是鄭文燦貪還是總統賴清德心狠手辣，又或者是新潮流南流、北流鬥到刀刀見骨，都是被抓到小辮子，有具體事實。