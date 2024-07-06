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116條國道客運申請調漲了！ 無感原因曝　有感調價落第四季

▲圓山轉運站(捷運圓山站),圓山交通廣場,國道客運,桃園通勤,基隆通勤。（圖／記者謝婷婷攝）

▲116條國道客運路線已向台北區監理所申請票價調整。（資料示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部5月同意國道客運運價調漲，目前已經有11家業者、116條國道客運路線向公路局台北區監理所申請調漲了，不過民眾卻感受不到票價變貴，主要是短途通勤路線漲幅由TPASS吸收，非TPASS路線由政府補貼3分之2漲幅，剩下3分之1漲幅，業者打算半年後再第二波調漲，屆時車票售價才會變貴。

交通部今年5月核定國道客運調漲案，四排座車型漲幅最高1.56%，中長途三排座漲幅最高6.46%，以台北到桃園通勤短途路線為例，四排座票價最高可漲1元，三排座可漲3元，台北到台中四排座最高可漲4元，三排座可漲17元，台北到高雄四排座最高可漲7元，三排座最高可漲36元。

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▲▼交通部核准國道客運路線最高調漲舉例，非現行售價。（圖／ETtoday整理）

▲交通部核准國道客運路線允許最高調漲舉例，非現行售價。（圖／ETtoday整理）

近來國道客運業者也已啟動票價調整申請，公路局台北區監理所表示，目前已有11家國道客運業者提出調價申請，其中屬TPASS路線為55條、非TPASS路線61條，共116條已申請調價，路線涵蓋北中南東。

不過台北區監理所表示，這波調整對民眾的實際售價沒有調整，對旅客沒有影響，主要是短途票價調漲由TPASS吸收，非使用TPASS部分，由政府補貼吸收3分之2漲幅，也就是現行業者申請調價部分，剩下3分之1漲幅，目前業者售價還沒調，另業者調整票價後，相關收入也要回饋到駕駛薪資和福利的調整。

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。圖為台北轉運站，國道客運未見人潮。,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,搶票,大眾運輸,連假,春節疏運,解封,共存,台北轉運站（圖／記者李毓康攝）

▲116條國道客運路線申請調價，目前由TPASS和政府補貼吸收。（資料示意圖／記者李毓康攝）

首都客運總經理李建文表示，針對政府補貼票價調漲3分之2，首都集團旗下首都客運、台北客運和三重客運都已提出票價調整申請，票價約漲2到3元，但由政府補貼吸收，這對業者來說刻不容緩，因為短程通勤路線已經撐不下去了；剩下3分之1漲幅部分，為了讓民眾有緩衝期，首都客運、台北客運、三重客運預計半年後再調整，時間點約今年11月，希望將調整票價對民眾的影響降到最低，票價預計調1到2元，另過往也已提早對國道客運駕駛陸續加薪，累計加薪約6千到1萬元不等。

不過李建文也直言，政府核定調整幅度不夠，要澈底解決短程路線問題，未來應彈性開放營運模式，短程通勤客運和中長程國道客運採同樣機制，但每條客運屬性不同，建議檢討短程通勤路線併入市區公車，改成市區快速公車，改由地方政府管轄更有彈性，費率結構不同，調度營運比較有彈性，離峰時段可跑一般公車。

▲圓山轉運站(捷運圓山站),圓山交通廣場,國道客運,桃園通勤,基隆通勤。（圖／記者謝婷婷攝）

▲今年第四季將再有一波國道客運票價調整，屆時對旅客售價將調漲。（示意圖／記者謝婷婷攝）

統聯客運表示，日前也已向監理所申請調整票價，以北高為例，舊核定票價上限為592元，新核定票價上限為700元，北高漲幅108元，政府補貼吸收72元，另業者售價可漲36元，不過該36元目前還沒漲，後續售價調整時間點仍在討論中，另國道客運駕駛也加薪約5千到6千元不等。

國光客運總經理任季男則表示，除政府已吸收3分之2漲幅外，剩下3分之1漲幅未來國光客運會提調整申請，時間點目前還在考慮，調整票價後，未來都會評估為駕駛加薪。

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