中捷橘線規畫排除「海線」　蔡其昌嘆：海線人一如既往被無視





▲民進黨立委蔡其昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

交通部2日宣布，台中捷運橘線「可行性研究計畫」通過審查，路線全長約29.23公里，共設26座車站。對此，民進黨立委蔡其昌今（3日）表示，得知最後提交的計畫將「海線排除在外」，他與所有鄉親同感憤怒，海線人的聲音一如既往地被無視，每項建設都被忘記。他強調，雖然捷運規劃權責是市府權力，但是他依然會在中央爭取。

蔡其昌於臉書表示，台中市捷運路網是大家長期爭取的建設，他很樂見「捷運橘線」可行性評估通過審查，但很遺憾市府提報的計畫中，再度忘記海線鄉親。

蔡其昌表示，多年來，他大聲呼籲台中市政府，在捷運橘線路線規劃上務必納入「清水延伸段」，一講再講，如今卻得知最後提交的計畫中仍將海線排除在外，他與所有鄉親都同感憤怒。

蔡其昌指出，捷運橘線自台中機場延伸至清水鬧區僅5公里不到，就能擴大服務範圍、照顧海線鄉親，更能讓捷運橘線與清水火車站共構，增加捷運效益。但是海線人的聲音一如既往的被無視，每項建設都忘記海線，就連最重要的捷運橘線規劃上也毫不例外。

最後，蔡其昌強調，雖然捷運規劃權責都是市府的權力，但是他會繼續在中央爭取，要求交通部務必建議、督促台中市政府將捷運橘線規劃納入清水段，除了與台鐵共構增加捷運效益，也應照顧海線鄉親。

▲台中第三條捷運來了！交部通過中捷橘線可行性研究。（圖／台中市政府提供）