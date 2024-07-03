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台鐵董座自請處分！李孟諺要求堅守崗位　「檢討完成後議處懲處」

▲▼台鐵董事長杜微說明6月21日新自強號撞土石流事故調查。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵董事長杜微說明6月21日新自強號撞土石流事故調查。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵新自強號6月21日撞上土石流出軌，台鐵董事長杜微今(3日)親自公布調查結果，台鐵懲處8人，包括杜微上周已向交通部長李孟諺自請處分，交通部表示，部長李孟諺已要求台鐵最短時間內完成改善措施，並要求杜微堅守崗位，個人懲處將待各單位最終檢討報告完成後再做議處。

台鐵公司董事長杜微今公布新自強號撞土石流事故懲處結果，總計懲處名單有8人，包括杜微已向交通部長李孟諺自請處分，總經理馮輝昇記申誡一次，另負責透過監視器監看路線的值班人員也記申誡兩次，花蓮工務段長和台鐵工務處處長因督導不周記過一次。

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交通部表示，部長李孟諺日前已請台鐵公司務必徹底檢討事故發生原因，並於最短的時程內完成相關改善措施。

另有關杜微提及自請處分一事，交通部表示，0403花蓮地震造成蘇花路廊多處崩塌、土石鬆動，加上近期短時間強降雨情況，嚴重影響東部地區交通情形，台鐵當前第一要務應是盡力維繫蘇花路廊通行安全。部長李孟諺要求台鐵董事長杜微堅守崗位，指導台鐵同仁如期、如質、如實完成各項改善工程，至於個人懲處將待各相關單位之最終檢討報告完成後再做議處。

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