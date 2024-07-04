交通部4年200億助力「公共運輸計畫」　提升品質帶動產業升級！

▲交通部運輸研究所長林繼國。（圖／翻攝自YouTube／行政院）

記者郭運興／台北報導

交通部今(4日)在行政院會報告「公路公共運輸永續及交通平權計畫」。交通部指出「疫情期間」公車駕駛員流失與部分路線停駛減班，導致疫後運量恢復緩慢，目前僅有疫情前近8成左右。對此，交通部提出4年計畫200億元提出11項推動策略及34項行動方案來因應，可歸納為「四大政策」主軸，分別為「公共運輸復原與健全」、「人本及交通平權」、「智慧公共運輸與數位管理」、「推廣低碳與綠色運輸」。

交通部於行政院會表示，在「110至113年的公路公共運輸服務升級計畫」屆期前，報告「114至117年的公路公共運輸永續及交通平權計畫」辦理內容，該計畫連結行政院「人本及交通平權」、推廣低碳與綠色運輸等多項重要政策，並落實運輸政策白皮書理念，期望提供民眾更優質之公路公共運輸服務。

▼交通部前期「公路公共運輸服務升級計畫」成效。（圖／行政院提供）

交通部表示，根據「各公共運具近年來運量變化」分析，「疫情期間」公車駕駛員流失與部分路線停駛或減班，導致疫後公車運量恢復情形緩慢，目前僅有疫情前近8成左右。

交通部認為，雖藉由「110到113年的公路公共運輸服務升級計畫」防疫紓困措施及辦理得以將公車路線停駛、減班及不續營等棘手問題獲得控制，軟硬體設備持續有所精進。但考量公車業者剛從疫情帶來之嚴重衝擊中脫離，經營體質尚未復原，使營運態度傾向保守，拓展業務能力不若以往，極需政策協助輔導。

交通部指出，所以「114到117年的公路公共運輸永續及交通平權計畫」，4年計畫200億元提出11項推動策略及34項行動方案來因應，可歸納為「四大政策」主軸，分別為「公共運輸復原與健全」、「人本及交通平權」、「智慧公共運輸與數位管理」、「推廣低碳與綠色運輸」。

最後，交通部強調，預期透過計畫執行至117年底，6歲以上人口每萬人搭乘公路公共運輸次數相較於111年成長54.4%、偏鄉地區97%住戶可在500公尺範圍內使用公路公共運輸、全國公車無障礙車輛比率可達63.5%等。協助地方政府及公車業者健全經營體質、提升公共運輸服務品質及擴充服務量能，以利促進低碳與綠色運輸、落實人本與交通平權理念等重要政策，並帶動產業升級。

▼交通部「公路公共運輸計畫」辦理歷程。（圖／行政院提供）