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台61線西濱玄寶大橋施工...7／9~7／22全面封閉...用路人請改道

▲台61線西濱玄寶大橋改善工程，7/9~7/22日全面封閉施工，用路人請提前改道行駛。（圖／記者楊永盛攝）

▲台61線西濱玄寶大橋改善工程，7/9~7/22日全面封閉施工，用路人請提前改道行駛。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

公路局為改善台61線西濱快速公路跨越中港溪的玄寶大橋路面等工程，今（3）日上午宣佈，7月9日8時起到7月22日17時止，全面封閉南北雙向車道，呼籲用路人提前改道行駛。

公路局苗栗工務段上午指出，玄寶大橋北起竹南鎮、南至後龍鎮，跨越中港溪出海口，經年累月受海岸、強風等影響，多處設施需改善和更換，預定7月9日08時起至7月22日17時止，封閉台61線93K+000~99K+100南北主線及側車道，進行玄寶大橋等路段的AC路面刨鋪、標誌標線施設、紐澤西護欄吊放及交維改道切換相關工程。

▲台61線西濱玄寶大橋改善工程，7/9~7/22日全面封閉施工，用路人請提前改道行駛。（圖／記者楊永盛攝）

▲台61線西濱玄寶大橋改善工程，7/9~7/22日全面封閉施工，用路人請提前改道行駛。（圖／記者楊永盛攝）

▲台61線西濱玄寶大橋改善工程，7/9~7/22日全面封閉施工，公路局公佈改道路線圖。（圖／公路局提供）

工務段說，施工期間請用路人改道行駛，遵循現場交維佈設導引行駛，並減速慢行以維行車安全。替代道路路線如下：
(一)北上線：施工期間車輛請改道由台61線後龍交流道下→台6線→台1線→台13甲→台1己→台61線行駛。
(二)南下線：施工期間車輛請改道由台61線竹南交流道下→台1己→台13甲→台1線→台6線→台61線行駛。

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