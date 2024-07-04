　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

蘇俊賓政院提議「公車助攻捷運」　卓榮泰表支持

▲蘇俊賓政院提議「公車助攻捷運」　

▲桃園市副市長蘇俊賓政院提議「公車助攻捷運」。（圖／行政院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓4日出席行政院院會，由交通部運輸研究所長林繼國進行「114-117年公路公共運輸永續及交通平權計畫」報告，分析近年來全國大眾運輸載客量的變化指標表示，各縣市許多捷運路線同步在規劃施工中，現有的公車支持計劃，應該把這些發展中的捷運路線納入考量，讓公車客群無縫接軌於未來的捷運。

針對蘇俊賓的建議，行政院卓榮泰院長表示認同，希望能在捷運工程完成前協助民眾培養對未來交通工具的使用習慣。卓院長也當場指示交通部與桃園市政府共同研議，擴大並精準實施此一計畫，確保在捷運開通後，能夠實現無縫接軌，提升公共運輸服務品質。

蘇俊賓首先提到，根據交通部的報告數據，大眾運輸運量確實受到疫情嚴重衝擊，但已逐漸恢復，112年全國的捷運系統相較於疫情前(108年)只衰退不到2%，但公車運輸量雖然較疫情期間成長，但仍衰退23%，顯示不同運具之間存在競合關係，不能只看單一面向。

在考量乘客搭乘公共運輸需要習慣養成與運量培養的前提下，建議在捷運開通前的三至五年內，應規劃並支持類似捷運路線與班次的公車服務，也就是「先導公車」或「仿捷運公車」，培養乘客習慣。否則，在新設捷運的城市，營運初期運量恐怕都不會太理想。此一需求，不能自外於現有交通部對於公車的策略補助，希望中央大力支持地方政府，方能有效提升未來新捷運的運量和使用率。

蘇俊賓表示，政院要追求的總目標，應該是大眾運輸的運輸總量提高，而不是單純的公車運量提高，因此要有通盤、甚至相互呼應發揮綜效的考量。以興建中的捷運為例，如何在捷運路線開通的前幾年，就可以達到預期的運量運量，是除了工程外最重要的事情，這些是可以事先規劃補足的。

在這樣的思維下，捷運完工前，就先部署的先導公車策略尤為重要，如何藉由先導公車和連接節點的配套，有效提升未來捷運的運量和使用率，並培養乘客的使用習慣，中央應該大力支持地方發展，結合未來捷運車站節點的新公車路線，也應納入政院支持地方政府公共運輸的範疇。

ET快訊
快訊／國道車禍17歲少年頭部重創　轉院又車禍
快訊／台積電副總余振華獲選中研院士！28名新科院士名單出爐
受不了家暴！媽媽電線勒斃夫　3子女求情獲緩刑
街邊驚見廖老大手搖飲！他「目睹4字」尷尬了　全場炸鍋：笑不出
租屋電費新制將上路！　房東超收電費可重罰50萬
熱到爆！又一男突倒地送醫急救
快訊／狠母騙下水溺斃！小姊妹相驗結果曝
公婆疼孫卻對她百般刁難！　新北狠母親手送走2女兒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從食農到永續　虎尾就業中心邀專家實作與求職者分享

蘇俊賓政院提議「公車助攻捷運」　卓榮泰表支持

桃園捷運綠線北機廠行控中心大樓上梁　通車目標逼近

「鰻遊劍湖山」三方簽署MOU　行銷推廣食魚教育

屏東巧克力2024 ICA亞太區競賽　奪9金10銀9銅

社會新鮮人求職看過來！中市勞工局7月徵才上看3,500個職缺

黃偉哲培育在地數位人才　台南資安攻防培訓系列課程開放報名

害羞的點點精靈　墾森梅花鹿特展即日起展出

屏東翁凌晨騎車外出6小時未歸　枋寮警機警找回

南投市人瑞陳翠英過世享壽100歲　縣議員孫子拍片回顧杏壇貢獻

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

從食農到永續　虎尾就業中心邀專家實作與求職者分享

蘇俊賓政院提議「公車助攻捷運」　卓榮泰表支持

桃園捷運綠線北機廠行控中心大樓上梁　通車目標逼近

「鰻遊劍湖山」三方簽署MOU　行銷推廣食魚教育

屏東巧克力2024 ICA亞太區競賽　奪9金10銀9銅

社會新鮮人求職看過來！中市勞工局7月徵才上看3,500個職缺

黃偉哲培育在地數位人才　台南資安攻防培訓系列課程開放報名

害羞的點點精靈　墾森梅花鹿特展即日起展出

屏東翁凌晨騎車外出6小時未歸　枋寮警機警找回

南投市人瑞陳翠英過世享壽100歲　縣議員孫子拍片回顧杏壇貢獻

台南芒果再掀搶購熱潮　黃偉哲東森電視購物叫賣12公噸完售

米可白螢光幕前合體緋聞男友！　孫綻曝私下真實形象

114年替代役納防災士課程考證　內政部：今年備役召集激增逾5.8萬人

塞「彩虹菸」給少女抽再趁機嘿咻　色男輕判2月理由出爐

打炒房再出拳！新青安限貸一次　換屋族2策略必看

真主黨發射200枚火箭彈猛攻！　以色列空襲黎巴嫩反擊

陸媒「盯梢」政論節目案　邱垂正：我從未說「確有其事」

健保點值修法「若通過明年必漲保費」！衛福部：偏鄉會更慘

從食農到永續　虎尾就業中心邀專家實作與求職者分享

日本官夫人做過都好評！頂級銀座護膚直送台灣、經典乳霜核心原液養出嫩臉

女兒伴屍7個月！92歲父病故放家中變白骨　「一切安好」真相曝

地方熱門新聞

新北跳蛙公車放暑假　12條路線暫停服務

菸蒂、檳榔渣不落地　違者最高罰6千元

夏季旅展馬祖主題館　邀您體驗島嶼魅力

彰化員榮總院動土　宋楚瑜馮世寬都到

竹市「易肇事」路口增設科技執法

石門水庫水位提升近2公尺　供水情況改善

走失女童牢記SOP　女警徒步尋找助返家

黃偉哲再度蟬聯6都首長好感度第一

嘉義東石海之夏祭煙火秀　7月27日登場

無塵黑板來了台南1.8億打造智慧教室

南崁獨輪車小騎士　挑戰獨輪雙塔

新北老公寓加裝電梯正夯　協助長輩迎向無礙新生活

立委籲交通部儘快協調中投核定中捷延伸路網

「High Fun屏東最好玩」雙層巴士預約購票

更多熱門

相關新聞

桃園捷運綠線北機廠　行控中心大樓上梁　

桃園捷運綠線北機廠　行控中心大樓上梁　

「桃園捷運綠線北機廠行控中心」4日舉行上梁典禮，市長張善政於典禮中表示，捷運綠線為全自動無人駕駛系統，行控中心尤為重要，今日北機廠行控中心大樓上梁儀式，代表桃園捷運綠線工程邁入全新里程碑。此外，今年底首列綠線列車也將運抵臺灣於此進行測試，逐步朝向115年捷運綠線北段7站通車的目標邁進。

26歲女「胃痛」坐捷運博愛座　79歲翁持拐杖敲她

26歲女「胃痛」坐捷運博愛座　79歲翁持拐杖敲她

中捷過關　盧秀燕讚卓榮泰有效率

中捷過關　盧秀燕讚卓榮泰有效率

交通部4年200億助力「公共運輸計畫」　提升品質帶動產業升級！

交通部4年200億助力「公共運輸計畫」　提升品質帶動產業升級！

永和豪宅排隊瘋搶引熱議　不到2百公尺就是蕭美琴家

永和豪宅排隊瘋搶引熱議　不到2百公尺就是蕭美琴家

關鍵字：

桃園市公車捷運公共運輸交通部

讀者迴響

熱門新聞

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

替侯友宜站台遭重懲！美女議員宣布退出民進黨

狠母返台「住婆家1年爆爭執」！讓2女兒被沖走溺死

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

李芷婷直播「無罩激凸」收噁訊息超錯愕

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面