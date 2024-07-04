蘇俊賓政院提議「公車助攻捷運」　卓榮泰表支持

▲桃園市副市長蘇俊賓政院提議「公車助攻捷運」。（圖／行政院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓4日出席行政院院會，由交通部運輸研究所長林繼國進行「114-117年公路公共運輸永續及交通平權計畫」報告，分析近年來全國大眾運輸載客量的變化指標表示，各縣市許多捷運路線同步在規劃施工中，現有的公車支持計劃，應該把這些發展中的捷運路線納入考量，讓公車客群無縫接軌於未來的捷運。

針對蘇俊賓的建議，行政院卓榮泰院長表示認同，希望能在捷運工程完成前協助民眾培養對未來交通工具的使用習慣。卓院長也當場指示交通部與桃園市政府共同研議，擴大並精準實施此一計畫，確保在捷運開通後，能夠實現無縫接軌，提升公共運輸服務品質。

蘇俊賓首先提到，根據交通部的報告數據，大眾運輸運量確實受到疫情嚴重衝擊，但已逐漸恢復，112年全國的捷運系統相較於疫情前(108年)只衰退不到2%，但公車運輸量雖然較疫情期間成長，但仍衰退23%，顯示不同運具之間存在競合關係，不能只看單一面向。

在考量乘客搭乘公共運輸需要習慣養成與運量培養的前提下，建議在捷運開通前的三至五年內，應規劃並支持類似捷運路線與班次的公車服務，也就是「先導公車」或「仿捷運公車」，培養乘客習慣。否則，在新設捷運的城市，營運初期運量恐怕都不會太理想。此一需求，不能自外於現有交通部對於公車的策略補助，希望中央大力支持地方政府，方能有效提升未來新捷運的運量和使用率。

蘇俊賓表示，政院要追求的總目標，應該是大眾運輸的運輸總量提高，而不是單純的公車運量提高，因此要有通盤、甚至相互呼應發揮綜效的考量。以興建中的捷運為例，如何在捷運路線開通的前幾年，就可以達到預期的運量運量，是除了工程外最重要的事情，這些是可以事先規劃補足的。

在這樣的思維下，捷運完工前，就先部署的先導公車策略尤為重要，如何藉由先導公車和連接節點的配套，有效提升未來捷運的運量和使用率，並培養乘客的使用習慣，中央應該大力支持地方發展，結合未來捷運車站節點的新公車路線，也應納入政院支持地方政府公共運輸的範疇。