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「新北歡樂耶誕城」獲倫敦設計獎全球白金獎

▲「新北歡樂耶誕城」獲倫敦設計獎全球白金獎。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北歡樂耶誕城點亮整個城市。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市觀光旅遊局舉辦之「2023新北歡樂耶誕城」活動，榮獲「2024英國IAA倫敦設計獎（2024 London Design Awards）建築設計－照明類（Architectural Design - Lighting）」白金獎（Platinum）最高肯定，不僅提升新北市國際能見度，更讓「新北歡樂耶誕城」品牌享譽國際。

「倫敦設計獎」為「國際獎項協會」（IAA）設立之知名國際設計大獎，旨在表彰全球傑出的設計及卓越的創意項目，本次共吸引來自美國、中國、英國、義大利、澳大利亞、西班牙、日本、葡萄牙、法國及德國等超過30個國家逾2,000件作品參賽，展現出各種設計的世界級品質。其中由新北巿政府辦理之「新北歡樂耶誕城」拔得頭籌，獲全球白金獎桂冠殊榮。

▲「新北歡樂耶誕城」獲倫敦設計獎全球白金獎。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「2023新北歡樂耶誕城」活動，榮獲「2024英國IAA倫敦設計獎 白金獎桂冠殊榮。

自2023年11月17日至2024年1月1日登場的「2023新北歡樂耶誕城」以桑塔熊邀請好友們參加甜蜜派對為主題，營造充滿童趣的四大燈區，並運用創新裸視3D技術，打造投影範圍最廣的光雕展演秀，深受國內外媒體關注，今年1月甫獲澳洲媒體《Urban List》譽為「全世界10大必造訪的耶誕節景點之一」，4月又榮獲「2024 French Design Awards」戶外照明和夜景類別「Platinum」白金獎最高肯定，如今再傳國際設計大獎捷報。

主辦單位介紹獲獎作品網頁中表示，新北歡樂耶誕城是舉辦在臺灣新北市新板特區的耶誕節活動，從2011年舉辦至今，每年都能吸引大批國內外的民眾來訪，已是臺灣特定時節的標誌性活動。從塑造絢麗的都市夜景，展現別樣的都會形象，再到串聯周邊商家與特色景點，讓活動的效益不僅限活動本身，而是能同時帶動城市經濟與振興觀光、藝文等產業的發展。

觀旅局長楊宗珉表示，「新北歡樂耶誕城」活動即將邁入第14年，早已成為全國最具代表性的耶誕活動之一，這次能從眾多的參賽作品中脫穎而出，獲得「2024倫敦設計獎」之殊榮，除了感謝主辦單位對於本市的肯定之外，也感謝各局處、在地團隊及合作夥伴的支持，才能締造佳績，希望未來齊心齊力將新北市的觀光資源持續推向國際，創造更多活動的國際品牌。

▲「新北歡樂耶誕城」獲倫敦設計獎全球白金獎。（圖／新北市觀旅局提供）

▲巨大桑塔熊在市府大廳歡迎大家來到耶誕城。

▲「新北歡樂耶誕城」獲倫敦設計獎全球白金獎。（圖／新北市觀旅局提供）

▲甜點小鎮Sweets Town燈區，結合音樂、轉動機械燈光秀及雪花紛飛的效果，彷彿置身在國外的耶誕世界。

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