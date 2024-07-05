新莊中港大排星光導覽正夯　「4場任選」想參加看這裡

▲夏夜微風輕拂，探訪越夜越美麗的中港大排星光導覽。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新莊區中港大排「星光導覽」夜訪活動，於5月至10月每月舉辦1場，本月份的導覽日7月12日，由中港大排志工隊帶領大家漫遊河廊，藉由與民眾的互動與分享，讓市民了解中港大排的前世今生及人文歷史，以及臭水溝蛻變成水溝界女神的整治過程。

水利局代理局長宋德仁表示，中港大排自2011年完成後，乘載了大雨排洪的功用，也是市民們每日休閒遊憩的空間，近幾年來中港大排更是中港光雕的展示場域，每年總是吸引無數市民參訪、遊憩。近期雖然下午時段常有雷雨發生，中港大排總是在關鍵時刻發揮疏洪的功用，而雨後的夜間河廊，徐徐微風相伴，一掃日間的午後燠熱，更值得你來探訪。

▲中港大排除承載大雨排洪的功用，也是市民們每日休閒遊憩的美麗河廊。

宋德仁說，中港大排目前是新莊地區重要的排水系統，藉由志工隊深入淺出導覽中港大排的治理過程，讓民眾了解到這裡曾經是一條污染嚴重的排水道，經過水利局與民眾的共同努力，已經蛻變成為水質清澈、環境優美的休憩河廊，還可以在塭仔底濕地公園瀏覽生態的多樣性及生態營造的方式。

2024年中港大排「星光導覽」7月12日第3場的活動網路報名已經開始，正值學生剛放暑假的時節，又是穗花棋盤腳的盛開季節，繽紛色彩與迷人的香氣，最適合安排親子共遊。夜訪中港大排，在涼涼的微風中漫步，聆聽志工隊精彩的人文、歷史、采風導覽，歡迎有興趣的民眾攜家帶眷趕快來報名參加。報名網址 https://www.beclass.com/rid=284d822662065068e71d。