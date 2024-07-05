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新北防災都更案！泰山海砂屋上梁　拚2025年3月完工

▲泰山防災都更案上樑 拚2025年3月完工。（圖／新北市都更處提供）

▲泰山防災都更案上樑，預計2025年3月完工。（圖／新北市都更處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市泰山區明志路上的海砂屋，經由住戶自行發起重建，並透過市府推出臨門方案協助免費辦理海砂屋鑑定，併同申請防災都更1.0方案「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」，住戶於4日舉行上梁典禮，預計2025年3月完工，同年即可迎接新厝入宅。

▲泰山防災都更案上樑 拚2025年3月完工。（圖／新北市都更處提供）

▲「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」防災都更2.0申請流程。

都更處指出，本案更新前為3棟5樓加強磚造建物，戶數為15戶，歷經921地震後已不堪入住，經市府匡列屬震損紅單案件，且後續建築物內部有多處混凝土剝落及鋼筋外露等疑似海砂屋現象，但礙於相關鑑定需籌備經費，致使住戶辦理共識度不高。經過各方協助辦理多次的溝通協調，加上市府提供免費海砂屋鑑定及防災都更方案的50%容積獎勵作為誘因，大幅提升住戶辦理意願，加速本案完成拆除程序，本次重建後為1棟地上13層、地下1層之鋼筋混凝土造住宅大樓，共計34戶，住戶將於2025年完工後美滿入住。

都更處表示，防災都更目前已拆除16案危險建物，其中10案已申報開工，1案已完工，市府考量新北市仍有許多具有危險性的建物待重建，且為避免4月3日花蓮強震後，有震損建物亟需重建，市府於2024年5月13日優化防災2.0版「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」，放寬適用建物類型，除了海砂屋或耐震能力不足的建築物，本次更新增震損紅、黃單建築物，並降低同意比率門檻，只要整合達8成同意即可提出申請，並給予1.5倍原建築容積或基準容積重建，期望透過相當誘因促使民間加速重建，早日脫離危險居住環境。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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