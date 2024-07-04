口角負氣攜2幼女「碧潭輕生」！狠母自己游上岸　警依殺人罪移送

▲簡女與丈夫、公婆口角，帶2個女兒跳碧潭輕生，自己卻游回上岸。（圖／記者陸運陞攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市一名簡姓女子(34歲)因與丈夫、公婆發生口角，2日上午竟負氣帶著10歲、8歲的女兒前往新店碧潭渡船頭輕生，2個女兒不諳水性溺斃，未料簡女竟自行游回岸邊生還；3日晚間簡女再次嘗試輕生，但因恐懼而作罷，並報案請求警方協尋2名女兒遺體，全案因此曝光。據了解，目前簡女筆錄尚未製作完畢，初步用殺人罪移送北檢，全案正進一步偵辦中。

警方調查，簡女多年前嫁來台灣，並與丈夫育有10歲、8歲兩名女兒，並與丈夫、公婆一家六口住在新北中和。2日當天簡女因家中細故而與公婆、丈夫發生激烈爭吵，因此於上午10時負氣帶著2個女兒離家，並搭車前往新店碧潭渡船頭跳水輕生，因2個女兒年幼、不諳水性，落水後雙雙掙扎溺斃，但媽媽簡女卻自行游回岸邊生還。

3日晚間，游女再次回到同一地點試圖輕生，但卻因內心恐懼，猶豫許久後還是作罷，並步行前往附近派出所報案，請求警方協尋2名女兒遺體。警方循線到碧潭岸邊並派人下水搜查，不久後果然在岸際草叢間發現2名女童載浮載沉，經打撈上岸後已經明顯死亡。

簡女事後遭警方帶回偵訊，截至今(4日)上午尚未完成筆錄。據了解，警方初步以「殺人罪」移送北檢，而2名女童遺體則運往板橋殯儀館，尚待檢方進一步相驗釐清。

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