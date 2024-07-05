新北爆兒虐致死！1歲童全身瘀青、高燒昏迷亡　寄養媽媽遭起訴

▲士林地檢署 。（圖／記者黃宥寧攝）



記者黃宥寧／台北報導

台北市一名蔡姓女子與其夫王男110年3月間向台灣世界展望會申請，經新北市府社會局轉介，自同年10月擔任羅姓幼童(未滿2歲)與其胞姊的寄養家庭，未料蔡女卻多次毆打羅童致傷，且未帶其就醫，直到111年5月，羅童因高燒而失去意識，送醫急救後宣告不治，院方察覺幼童身上有多處傷痕，通報社會局後全案因此曝光。全案經士檢偵結，認定蔡女涉犯家庭暴力罪之傷害致死，依法提起公訴。

起訴書指出，蔡女與丈夫110年3月向世界展望會申請，經新北市政府社會局轉介，於同年10月28日起擔任寄養家庭，收養安置未滿2歲的羅童、以及其胞姊，並由蔡女擔任2幼童的主要照顧者。

孰料蔡女自111年4月起開始教導羅童學習上廁所，蔡女明知羅童年幼，身體結構尚未發育完全，竟多次對其毆打致傷、並以橡皮刮刀毆打羅童頭、腹、腿部等處，導致其頭、腹、四肢有大面積深紫色瘀青。羅童自111年5月21日開始出現食慾、精神不佳，翌日還高燒達38度，但蔡女仍未帶其就醫，直到同年5月24日上午7時29分，蔡女察覺羅童失去意識，這才通報119將其送往淡水馬偕急救，惟同日晚間11時1分，羅童因遭毆打的頭臉部外傷、頭皮出血、身體及肢體多處瘀傷，致腦水腫、肺炎、橫紋肌溶解症、急性腎衰竭死亡，全案經醫院通報後才終於曝光。

羅童生母獲悉後也提出告訴，並由士檢簽分偵辦，全案偵結後，認為蔡女涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法之成年人故意對兒童犯傷害致死、以及對未滿18歲之人凌虐致死等罪嫌提起公訴。