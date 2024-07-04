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社會 社會焦點 保障人權

帶2女兒碧潭尋短母獨活　警不排除加工自殺嫌疑

記者黃翊婷／綜合報導

34歲陸籍配偶簡姓女子因為家庭糾紛，2日一早帶著2名女兒到新店碧潭尋短，但她之後卻自行游上岸，3日晚間再度輕生未果，才向警方報案。警方在3日晚間尋獲2名女童的遺體，今日（4日）將報請台北地檢署檢察官相驗，案件將朝遺棄致死罪方向偵辦，不排除簡女有加工自殺的嫌疑。

▲▼簡女與丈夫公婆口角，帶2個女兒跳碧潭輕生，自己卻游回上岸。（圖／記者陸運陞攝）

▲簡女丈夫（中）及其他家屬到場指認。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，簡女來台結婚之後，與丈夫、公婆、2名女兒一起住在新北市中和區，2日一早她因為細故與家人發生爭吵，一氣之下竟帶著女兒們前往新店碧潭尋短。2名女童因為不諳水性雙雙溺斃，簡女則在跳入水中之後又自行游上岸。

簡女3日晚間8時許再次前往碧潭尋短，但並未成功，她打消念頭之後，隨即徒步前往派出所報案。警消接獲通報立刻派員下水進行搜查，最終在岸邊草叢發現2名女童的遺體。

根據《聯合新聞網》報導，警方4日將報請台北地檢署檢察官相驗，全案將朝遺棄致死罪方向偵辦，目前簡女已被帶回派出所接受調查，不排除她有加工自殺的嫌疑。

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