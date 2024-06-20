「狗沒拿賽－昏頭賣亂擲」　台東環衛講習內容豐富

▲臺東縣環境保護局20日舉辦「狗沒拿賽昏頭賣亂擲」環境衛生講習課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為向民眾宣導菸蒂不落地及遛狗不留便，臺東縣環境保護局20日舉辦「狗沒拿賽－昏頭賣亂擲」環境衛生講習課程，邀請臺東市中華里、成功里里民及環保志工等，共計45位民眾參與，並特別邀請環境部前執行秘書馬念和老師擔任講座，環保局期許透過此次豐富的經驗分享及課程內容，讓民眾在日常生活中落實菸蒂不落地及遛狗不留便，臺東環境能夠變得更美好。

臺東縣政府表示，臺東縣由翠綠縱谷與湛藍太平洋山海匯集而成，富有自然生態與人文歷史的美麗土地，是遊客想一來再來的好地方，為了守護這片美麗的土地，並配合環境部環境管理署「菸蒂不落地、環境更美麗」政策，以及推動遛狗不留便的好習慣，積極向民眾宣導從改變文化做起，絕不容許菸蒂及狗便破壞優美宜人的城鄉面貌，呼籲大家一起發揮愛護環境的公德心，成就更美好的臺東，共同邁向聯合國永續發展目標之SDG11「永續城鄉」目標。

臺東縣環保局指出，此次擔任講授課程講座老師馬念和在環境衛生的資歷相當豐富，講習課程包含「狗便菸蒂不落地的重要性」、「針對狗便菸蒂較合適的收集器」、「如何正確使用狗便菸蒂收集器」、「落實狗便菸蒂不落地應注意事項」及「環保法規規定」等，讓參與的夥伴，對狗便及菸蒂不落地的實際作為及如何落實執行都深深覺得受益良多。

環保局呼籲，民眾隨身攜帶如菸蒂盒、小罐子等容器暫存菸蒂，狗便可以使用塑膠袋、紙製或布料袋暫存，並搭配倒置鏟或夾子，確保清理乾淨無殘留，帶回家交由清潔隊清運，共同營造乾淨優質的臺東生活環境。