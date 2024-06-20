重拾幸福人生！台東衛生局盼支持戒癮者走向康復路

▲台東衛生局呼籲，支持戒癮者走向康復之路。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

藥物成癮問題一直是社會面臨的重大挑戰之一，而戒毒對藥癮者來說是一條漫長而艱辛的道路。為了幫助藥癮者重新找回生活的方向，台東縣毒品危害防制中心的個案管理師們在日常工作中不遺餘力地追蹤關懷，陪伴藥癮者渡過人生的低谷，並希望他們能夠降低用藥頻率，達到遠離毒品的目標，台東縣衛生局也請社會大眾對於每一藥癮者給予支持、接納及鼓勵。

台東縣衛生局舉出實例，琴姐是1位勇敢的母親，也是一名曾經深陷藥物成癮困境的個案。數年前，琴姐因藥物成癮陷入了人生的低谷，她的成癮問題不僅對自己造成了嚴重的身心破壞，也影響了家庭的和諧與幸福；然而，琴姐並不孤單，家人始終在她身旁給予支持和鼓勵，同時，台東縣毒品危害防制中心個管師也持續提供專業的心理支持和指導，讓她逐漸認識到藥物對自己和家人造成的傷害，決心戒除成癮，重新開始找回了生活的目標和方向。

台東縣衛生局呼籲社會大眾對於每一藥癮者給予支持、接納及鼓勵，毒品危害防制中心也將持續關心像琴姐一樣的藥癮者，提供有溫度的服務,伸出關懷的手，提供經濟扶助、就業媒合、就學及藥癮戒治等服務，協助藥癮者揮別毒害，走向復原之路。



若民眾身邊有認識的親朋好友有藥物濫用相關諮詢需求，歡迎撥打24小時免付費專線0800-770-885(請您，幫幫我)或於上班時間撥打台東縣毒防中心市話專線089-325-995(救救我)，將有專人提供協助。