布農族邱婉玲接任台東縣府人事處長　成台東首位原民人事處長

▲臺東縣府人事處長由邱婉玲（右1）接任。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣政府20日舉行人事處卸任、新任處長交接典禮，原處長張文馨榮退，由副處長邱婉玲接任，典禮由台東縣長饒慶鈴主持，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮親自前來監交。饒慶鈴肯定張文馨處長任職期間貢獻良多，祝福她退休生活一切順利，也期勉新任邱婉玲處長在良好基礎上，進一步推動永續人才管理，為縣府團隊培育人才。

饒慶鈴感謝及肯定張文馨的貢獻，她細數張處長32年公職生涯的點滴，提到她擔任臺東縣議會議長期間初次與張處長共事，張處長溫暖和善的風格，在單位間建立良好的溝通管道，營造幸福職場氛圍。4年前張處長自議會調任縣府，饒慶鈴稱許她擁有良好的溝通協調能力，成功推動多項革新的人事措施，尤其Covid–19疫情期間，運用圖卡、影片等快速建立人事相關防疫指引，率先規劃及演練異地辦公，也為第一線醫護及消防人員提供心理諮商服務。

饒慶鈴表示，張文馨處長任內辦理多場多元創新的訓練研習，協助她建立「快思維、高效率」的縣政團隊，也在增置薦任八等職務及營造健康友善職場環境做出重要貢獻；此外，張處長任內協辦多項國家考試，考選部主任秘書董鴻宗亦親自到場致贈感謝狀，為典禮增添佳話。

饒慶鈴指出，新任邱婉玲處長嫻熟人事業務，具備跨域協調溝通能力，富有責任心，在副處長任內襄助處長推動多項創新活潑的人事措施，例如線上運動會、AI生成電腦繪圖比賽、部落農事慢經濟體驗學習、運用TTpush辦理福利措施、訂定約聘僱人員考核晉級機制等，深獲同仁喜愛和肯定；饒縣長期許邱處長在歷任處長建立的良好基礎上，進一步推動永續人才管理，為縣府團隊培育優秀人才，營造溫暖、關懷，能夠吸引及留住人才的友善職場，提升縣政治理績效與服務品質。

新任人事處長邱婉玲是海端鄉布農族人，89年原住民族特考分發花蓮縣立三民國中擔任住宿生輔導員，91年調任臺東縣政府人事處，歷任該處科員、視導、科長及副處長，亦曾擔任臺東縣環境保護局及衛生局人事室主任，累積20幾年豐富的人事經驗，曾獲頒臺東縣模範公務人員、行政院人事專業獎章及考選部考選專業獎章。