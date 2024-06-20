　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

畢業季到來　台東警加強防範暴力事件

▲東警分局初鹿派出所前往轄內學校周邊執行安全巡守。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東警分局初鹿派出所前往轄內學校周邊執行安全巡守。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

畢業季到來，為維護校園安全，臺東警分局初鹿派出所前往轄內學校周邊執行安全巡守，除維護典禮安全外，也向家長及學生宣導反詐觀念，希冀民眾能識破詐騙態樣免於受害，共同遏制詐騙風氣。

初鹿派出所所長王炫勝、警員鍾志明，日前參加東成國民小學、賓朗國民小學畢業典禮，以確保典禮過程順利，警方也於事前協助校方檢視及調整監視系統設備運作是否正常，監視器有無故障或拍攝角度需要調整等，以避免校園出現的視線死角。暑假將屆，警方將持續與校方保持良好、順暢的溝通管道，校園如遇有需要警方協助事項，本分局將立即派員前往處理，以遏止不法情事發生。

臺東警分局表示，近期適逢各級學校舉辦畢業典禮，將持續強化校園安全維護勤務，另暑期將屆，學生空閒時間多，呼籲家長們平時應多關心孩子生活舉止並瞭解交友情形，避免不慎遭受詐騙集團利用擔任車手。警方長期致力於防處少年事件工作，加強少年法治觀念及與校外會聯巡勤務，以預防少年觸法行為，積極協尋中輟生及失蹤青少年，協助他們返回溫暖的家庭等保護措施。同時強化與各網絡單位間的橫向聯繫，資源共享以利有效的防制作為、預防青少年犯罪，將協助曝險少年矯正偏差行為，以期能讓青年學子們，都能在健康、安全、友善的學習環境成長茁壯。

ET快訊
首度露面！中捷受傷高中生曝不逃跑原因　再謝英勇「許瑞哥哥」
9年前帶陳妍希「墓園祭祖熱吻」遭批！　陳曉昔護愛：我奶奶想看
快訊／雨勢升級！15縣市豪大雨特報
新北男離奇卡岩縫2天　被尋獲已死亡
快訊／彰化家具廠大火！恐怖黑煙猛竄遠處可見
孫安佐經紀人4年前被退學　陽明交大說話了
北韓3男3女高中生「開性愛趴」！　公共澡堂變淫窟
快訊／大雷雨轟3縣市　最新警戒區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「狗沒拿賽－昏頭賣亂擲」　台東環衛講習內容豐富

布農族邱婉玲接任台東縣府人事處長　成台東首位原民人事處長

桃園八旬翁疑天熱中暑倒地滿臉血　警及時發現送醫

台東翁天熱中暑　大武警帶返所休息通報救護

重拾幸福人生！台東衛生局盼支持戒癮者走向康復路

熊出沒請注意！關山警攜手林業署張貼海報宣導「求生五部曲」

畢業季到來　台東警加強防範暴力事件

把握機會！花蓮重慶市場攤招大換新　連3天發放購物券抵消費

愛的延續從我開始！花蓮推動器官捐贈　衞生局所5成同仁簽署

嘉義南興國中張羿珣獲總統教育獎　黃敏惠鼓勵勇敢追夢

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

基隆公車「逼讓座」　正義女挺學生槓阿伯

王柏傑酒駕狂道歉「北影撤個人影片」　震驚「前一晚喝的」謝欣穎連坐受罰

「狗沒拿賽－昏頭賣亂擲」　台東環衛講習內容豐富

布農族邱婉玲接任台東縣府人事處長　成台東首位原民人事處長

桃園八旬翁疑天熱中暑倒地滿臉血　警及時發現送醫

台東翁天熱中暑　大武警帶返所休息通報救護

重拾幸福人生！台東衛生局盼支持戒癮者走向康復路

熊出沒請注意！關山警攜手林業署張貼海報宣導「求生五部曲」

畢業季到來　台東警加強防範暴力事件

把握機會！花蓮重慶市場攤招大換新　連3天發放購物券抵消費

愛的延續從我開始！花蓮推動器官捐贈　衞生局所5成同仁簽署

嘉義南興國中張羿珣獲總統教育獎　黃敏惠鼓勵勇敢追夢

雷雨續轟4地！全台發熱飆36度　下周水氣增「降雨熱區」曝

張育成等4旅外球員領軍　178人報名中職選秀

河南「旱情」延續多天　專家警告：極端高溫恐來得更早更久

賴慧如被爆「開百桌宴客」首發聲！　鬆口婚禮時間甜喊：期待

新境外專班招2323名外籍生！理工半導體夯　學者：有助大學排名

麥加朝聖遇高溫「逾900死」上千人失蹤！　家屬急尋親人下落

女友起床「1聲音」他緩緩升起...被擊爆！全場虧：很快打回原形

空拍畫面曝！鹿港千坪家具廠全面燃燒　火煙沖天鐵皮屋頂全塌

全家搖搖茶吧「2款新品」！果茶加粉角、寒天爽喝　限時只要49元

全球「幸福城市指數」高雄排名64！陳其邁：加速轉型力道

日本58歲大叔跳鎖舞　練倒立下腰寶刀未老

地方熱門新聞

台鐵R200型柴電機車首航　逾千人潮爭睹風采 

南化芒果與「鮮自然」合作主打楊枝甘露

強南消四大與momo南區儲備運輸物流中心辦實地踏勘訓練

亞太農業技術展覽暨會議首度移至台南

台東自治史上首例　成功鎮長罷免案成立

從檳榔攤到咖啡館開創事業第二春

新竹男買到發霉大餅　見綠皮差點吐了

王定宇與王正坤醫師探望空官學生徐皓明中風父親

萬丹鄉農會舉辦「酪梨紅豆創意料理競賽」

馬雅各醫生紀念碑牌於英國愛丁堡掛牌

2女大生迷路哭：有人教我走河床

澳洲攝影藝術家用鏡頭記錄台南門面與街景

南消籌辦教育防災士培訓提升學校災害應變韌性

出言恐嚇謾罵鄰居遭人提告警受理偵辦

更多熱門

相關新聞

29歲警騎重機撞鳥命危！鳥屍為保育類「環頸雉」

29歲警騎重機撞鳥命危！鳥屍為保育類「環頸雉」

台東一名29歲吳姓員警今(20日)上午11時許，騎紅牌重機行經新生北路時，疑高速撞上飛行中的鳥，導致重機失控，吳男連人帶車墜入高度落差約1公尺的產業道路下，當場失去呼吸心跳。初步了解，吳男撞上的是環頸雉，為二級保育類動物，而吳員為人和睦，同事們聽聞此事都相當遺憾。

快訊／29歲警騎重機「遭鳥擊」！墜產業道路下命危

快訊／29歲警騎重機「遭鳥擊」！墜產業道路下命危

女保險員和民宿老闆滾上床　要賠正宮70萬

女保險員和民宿老闆滾上床　要賠正宮70萬

7-11限定開賣「三麗鷗畢業花束」有8款

7-11限定開賣「三麗鷗畢業花束」有8款

台東環保局籲落實揚塵防制措施　避免受罰

台東環保局籲落實揚塵防制措施　避免受罰

關鍵字：

畢業警察台東

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗千葉火鍋凌晨火警　中午復燃

孫安佐狂登媒體版面又改名了！交保意外曝光「真實姓名」

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

空拍慘照曝！苗栗千葉火鍋400坪店面燒成廢墟

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

唐治平下跪畫面曝！拒認母屍求工作機會

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！

幸福堂老闆違停衝突　推擠兒摔地

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

國小生「腳上鞋子4萬5」他愣呆！全場炸鍋

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

更多

最夯影音

更多

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面