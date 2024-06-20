畢業季到來　台東警加強防範暴力事件

▲東警分局初鹿派出所前往轄內學校周邊執行安全巡守。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

畢業季到來，為維護校園安全，臺東警分局初鹿派出所前往轄內學校周邊執行安全巡守，除維護典禮安全外，也向家長及學生宣導反詐觀念，希冀民眾能識破詐騙態樣免於受害，共同遏制詐騙風氣。

初鹿派出所所長王炫勝、警員鍾志明，日前參加東成國民小學、賓朗國民小學畢業典禮，以確保典禮過程順利，警方也於事前協助校方檢視及調整監視系統設備運作是否正常，監視器有無故障或拍攝角度需要調整等，以避免校園出現的視線死角。暑假將屆，警方將持續與校方保持良好、順暢的溝通管道，校園如遇有需要警方協助事項，本分局將立即派員前往處理，以遏止不法情事發生。

臺東警分局表示，近期適逢各級學校舉辦畢業典禮，將持續強化校園安全維護勤務，另暑期將屆，學生空閒時間多，呼籲家長們平時應多關心孩子生活舉止並瞭解交友情形，避免不慎遭受詐騙集團利用擔任車手。警方長期致力於防處少年事件工作，加強少年法治觀念及與校外會聯巡勤務，以預防少年觸法行為，積極協尋中輟生及失蹤青少年，協助他們返回溫暖的家庭等保護措施。同時強化與各網絡單位間的橫向聯繫，資源共享以利有效的防制作為、預防青少年犯罪，將協助曝險少年矯正偏差行為，以期能讓青年學子們，都能在健康、安全、友善的學習環境成長茁壯。