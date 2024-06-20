熊出沒請注意！關山警攜手林業署張貼海報宣導「求生五部曲」

▲警方攜手林業署張貼「熊出沒 請注意」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

有鑑於之前有臺灣黑熊「路過」位於南橫山區的霧鹿國小，關山警察分局為維護當地居民及登山客之安全，特製作A2的「熊出沒 請注意！」海報，張貼於海端、初來、霧鹿、利稻及向陽等分駐所門前，還有沿線超商及飯店，內容敘明發現熊的地點以及臺灣黑熊的特徵及習性，還有若是遇到黑熊時應注意的「求生五部曲」，並加註報案電話及關心警語等等，目的就是要喚起民眾的自保意識以策安全，除此之外，還可教育民眾建立保育野生動物之觀念。

目前時值夏日，臺東縣縱谷地區即將迎來暑假旅遊旺季，尤其是南橫山區，因為林木茂盛且還有清澈溪流，所以是民眾選擇避暑的最佳聖地，另座落於三叉山東側，距向陽山直線距離7公里處，海拔3310公尺，臺灣第二高的高山湖泊「嘉明湖」，也是登山客的最愛。

但因臺灣黑熊有現蹤於霧鹿部落地區，為避免人熊狹路相逢時發生意外，關山警察分局霧鹿派出所所長胡松俊仁與林業署臺東分署關山工作站森林護管員林長勝，特於20日10時，協調轄內超商及飯店張貼A2「熊出沒 請注意」海報，並於所內放置A4宣傳單，發送並提醒辦理入山民眾注意。



另一方面也請各分駐所員警特別加強附近地區住戶之宣導，若遇到臺灣黑熊，不可有任何獵捕行為，以免觸法！森林護管員林長勝指出，臺灣黑熊可能是下山覓食，只要不受激怒或是驚嚇，應該不會主動攻擊，若上山真碰到熊，千萬別爬樹，倒是可以學學變身「人者龜」，或是採S型的跑法快步跑離，如果大S型跑法還能幸運加上下坡地形，才是逃生上策。另也呼籲，前往嘉明湖國家步道的山友，不要將食物留置在山屋，以免影響臺灣黑熊等野生動物的覓食行為，並請山友避免與野生動物接觸，以確保安全。