韓國瑜宴請藍委談「花東三案」！　林思銘曝：暫緩推動

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

傳出國民黨立院黨團總召傅崐萁日前在國民黨中常會中提到，他自己是主推花東快，至於「環島高鐵、國6東延」則是立法院長韓國瑜的願望，遭疑是在甩鍋。韓國瑜今午也宴請部分藍委餐敘，傅也有出席，外界關心席間雙方氣氛。黨團首席副書記長林思銘表示，大家氣氛愉快，針對花東三案大家也有所著墨，後續會再做清楚、詳細的討論後，再來推動，目前是暫緩推動。

繼上周五與立院財政、經濟委員會藍委餐敘後，立法院長韓國瑜今中午再與司法、衛環藍委聚餐，傅崐萁也與會。會後對於餐敘氣氛，林思銘說，剛剛跟韓國瑜聚餐，大家都是輕鬆愉快的，餐敘中有討論本會期整個國會運作的模式，大家也分享了意見。

林思銘透露，席間大家對於花東三案也有所著墨，不管是韓國瑜、傅崐萁還是其他委員，大家也都有分享意見，目前決定要有更詳細的討論，再來看這個案子怎麼推。

媒體問到，是否有明確時間點？林思銘說，沒有說明確指示何時要推動，但是還是需要每個委員都要清楚且詳細了解後，才會再推動，目前暫緩推動。

媒體再問，席間氣氛如何？林說，氣氛融洽，大家都是很opne mind討論事情，討論未來要主推哪些民生優先法案等等，互動非常好，韓國瑜跟傅崐萁也像兄弟一樣，互相交換意見。

