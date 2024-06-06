傅崐萁稱「花東二法」是韓國瑜願望　柯志恩：這說法有很大落差

▲藍委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院國民黨團總召傅崐萁所提「花東三法」引起「N兆錢坑」爭議，就連國民黨智庫及部份國民黨立委都傾向暫緩，據了解，傅崐萁昨日於國民黨中常會上聲稱，他自己只有主推花東快速公路，環島高鐵、國道6號東延是「立法院長韓國瑜的願望」，遭酸是在甩鍋。國民黨立委柯志恩對此表示，韓國瑜的願望僅僅是「希望給全台灣人民順暢、便捷的交通網路」，因此這樣的說法有很大的落差。

由傅崐萁領銜提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」。建設規模、經費需求龐大，挨批「錢坑法案」。王定宇在臉書發文指出，據說傅崐萁昨日在國民黨中常會回應花東三法時，自稱只有主推花東快速道路，而環島高鐵、打通中央山脈的國道6號東延，都是韓國瑜的願望。遭綠營酸是甩鍋大賽，「狗咬狗」。

韓國瑜今日中午宴請黨籍立委前，被問及環島高鐵和國6東延是不是他的願望、會不會覺得被甩鍋，韓國瑜仍未正面回應，僅稱「謝謝」，還不忘提醒記者腳下小心。

一旁的立委柯志恩則表示，韓國瑜有公開說過，「希望給全台灣人民順暢、便捷的交通網路」，這是韓國瑜的願望，但把這個話說成是花東三法，中間還是有很大的落差，需要做進一步的釐清，院長只是表達對於台灣人民有順暢的交通環境，至於法條要做甚麼樣的處理，應該要由當初提案的傅總召辦公室做進一步說明。