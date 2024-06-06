國民黨主席之爭開打！　吳子嘉：盧秀燕參選將得罪「這個人」

▲台中市長盧秀燕。（圖／盧秀燕提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席改選，將在明年五月舉行，外界視為布局2028總統大選前哨戰，台中市長盧秀燕更被點名是最有優勢的人選。美麗島電子報董事長吳子嘉昨（5日）分析，他對盧秀燕個性的了解，盧不會參選黨主席，又跟朱立倫是好朋友，朱一定選黨主席，所以盧不會做這種得罪人的事。他強調，朱立倫要是再當黨主席又不選總統，就是等於保送賴清德。

吳子嘉於節目《董事長開講》表示，明年的「國民黨主席之爭」特別重要，根據這次大選失利，得出結果，2028若要勝選，總統候選人必須要是黨主席，才會有能力整合資源。這次侯友宜參選，後期各路人馬變成兩條路線，讓黨內分裂了，所以此次黨主席選舉、2026縣市長選舉、2028總統大選國民黨要一併處理，才有機會勝選。

吳子嘉說，依照對盧秀燕的了解，盧不會參選黨主席，若她參選就代表黨內整合成功，要讓盧秀燕參選2028總統大選，但盧個性溫和，又跟朱立倫是好朋友，朱一定會選黨主席，所以盧不會做這種得罪人的事。2028若要勝選就是贏得黨主席的人一定要參選總統，朱立倫要是再當黨主席又不選總統，就是等於保送賴清德。



吳子嘉指出，韓國瑜4日深夜突發聲明，駁斥絕無干涉黨務，但韓為何要在此時機發出聲明，他不太理解。他更指出，韓國瑜本來就不會參加黨主席選舉，所掌握的參加人選是朱立倫、張亞中等，所以韓國發聲明這個動作有點奇怪。

最後，吳子嘉認為，最終韓會不會參選，1年後的事情誰也說不準，畢竟立法院長兼黨主席也不是不可以，韓國瑜為了前途，加上韓粉鼓勵，有可能參加。