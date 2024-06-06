傅崐萁稱「花東二法」是幫韓國瑜提　綠酸狗咬狗：立刻道歉、撤案

▲民進黨立法院黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁近日力推「花東交通三法」藍綠都有意見，據媒體報導，傅崐萁昨在中常會上提到，自己只有主推花東快，環島高鐵跟國道6號東延是立法院長韓國瑜願望。對此，民進黨團今（6日）酸「狗咬狗了喔？」黨團總召柯建銘表示，傅崐萁跟黃國昌是馬前卒，韓國瑜還說應該暫緩爭議性法案，他難道忘記這爭議性法案就是他提的？立刻道歉、撤案，別把台灣人當白痴。

柯建銘表示，激情以後，立法院重要的題目就是錢坑法案跟財劃法，現在是延會期，立法院開議至今將近80天，留給國人什麼樣的國會跟院長？問題就在韓國瑜，所有問題就在他一人，議事不中立；領銜提案2個錢坑環島高、東六延，帶頭示範違法違憲，違反立法院組織法規定，院長必須議事中立、維持秩序，但他是秩序破壞者。

傅崐萁在國民黨中常會說這是韓國瑜政見，韓國瑜叫他提的。柯建銘酸，狗咬狗了喔？韓國瑜一定要道歉撤案，傅崐萁跟黃國昌是馬前卒，韓假中立、東窗事發後轉移焦點，韓國瑜說應該暫緩爭議性法案、委員會好好討論，他難道忘記這爭議性法案就是他提的？裝孝維？這在操作什麼？36計走為上策。別把台灣人當白痴，白痴是傅崐萁跟韓國瑜，不必道歉撤案嗎？

柯建銘也提到，傅崐萁提這案的時候，朱立倫是贊成的，怎麼現在變路人甲、路人乙？朱立倫怕傅崐萁明年選黨主席，必須如此操作，把錢坑法案污名化，卻忘記他本身就是污名，包含財劃法都是政治操作，把國家重要法律跟憲政體制拿來操作，必死無疑，這黨必到歷史焚化爐。

台灣民主必須大家共同維護，民進黨團將士用命，不必再分化，「說我跟賴清德有問題，好像我們是牛郎織女一年才見一次，每個禮拜中常會都會見到面。」柯強調，民進黨築起國會最後的長城，最大的破壞者就是韓國瑜，今天是諾曼第登陸、盟軍大反攻，民進黨也要大反攻，道歉、撤案，才能解決事情，希望恢復正常運作，多數尊重少數、少數服從多數的立法院。