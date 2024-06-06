花東三法是韓國瑜想推的？　傅崐萁：台灣政治環境險惡

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團總召傅崐萁日前放話，要在本會期結束前通過「花東交通三法」，不過現在國民黨內傳出不少雜音，甚至有媒體報導，傅崐萁在國民黨中常會上指出，他只有推花東快速公路，「環島高鐵、國道6號東延」則是立法院長韓國瑜的願望，疑似甩鍋韓國瑜。對此，傅今（6日）受訪指出，他和韓國瑜是50年好兄弟，不是外界見縫插針就會影響他們之間的感情，他們會並肩作戰，一起為台灣努力。

韓國瑜今午宴請司法、衛環委員會的國民黨立委。韓國瑜現身時，面對媒體提問，僅說「謝謝，大家辛苦了」，未做正面回應。傅崐萁出席時，對於傳出他在國民黨中常會指出，花東三法有兩法是韓國瑜叫他提的，傅崐萁先說，今天是韓國瑜分批與藍委寒暄，謝謝韓為了國會改革他也受傷了，不只跟他餐敘，他還要跟他加油。

傅崐萁說，韓國瑜跟他50年好兄弟，不是外界見縫插針就會影響他們之間的感情，他們清楚現在台灣政治環境險惡，講真話往往很難被報導，但是該做的事情還是會做。

傅崐萁也說，下午2點15分會開正式記者會，會再針對外界的疑慮進一步說明。同時他再強調，「我跟韓國瑜一定是兄弟並肩作戰，為台灣一起努力，不會被見縫插針」，媒體追問，所以有沒有甩鍋的問題？傅崐萁則並未做回應，快步離場。

