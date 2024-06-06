藍智庫打臉傅崐萁花東三法　柯志恩稱要謹慎：無法說服多數人

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁以建設花東交通為主張，提出的「花東交通3法」，因預估經費高昂、環境影響過大，就連藍營內部都出現雜音，儘管傅崐萁已經掛保證會在本會期結束前通過，但現在看起來困難重重。國民黨立委柯志恩今（6日）受訪表示，法案如何處理應由傅崐萁總召辦公室說明，若無法說服多數人，智庫和她個人還是認為應該謹慎處理。

對於國民黨團在花東三法不會團進團出，身兼國民黨智庫執行長的柯志恩今日說明，智庫是認為是應該要在委員會做充分討論，很早就已經請專家學者從財務、人文、水文、環評等很多層面都做出很多評估，都認為應該要審慎做處理，如果沒辦法說服非常多的人、造成很多困擾，因此認為還是認為要謹慎。

傅崐萁日前預告7月16日休會前一定通過花東交通三法，黨內雜音不斷，有藍委私下表示拒絕背書；加上立法院長韓國瑜宴請藍委時，希望大家暫緩推動爭議性法案，同時國民黨智庫也給出建議，財務、工程、技術及環境之可行性需要再評估。

財務方面，傅崐萁雖說不用特別預算，但會排擠其他建設預算，而國家一年能用在公設的預算僅6000億元；環境方面，花東三法還未進行環境影響評估，雖然國道六號東延案交通部有做可行性研究，不過在特別法中卻明定建設必須10年內完成，技術上有困難；加上才發生0403大地震，工程上不僅要克服自然環境的障礙，還有超過20個環團反對此案。

至於可能性，智庫也指出，交通建設計畫案屬於行政權，使用專法立法的前例很少，不過特別條例有可參考的前例；而且這三項交通建設交通部都在進行評估，是否有立專法的必要性還要再商榷。

