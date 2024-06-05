在學校獵豔小鮮肉！正妹師停車場、舞會和學生多次愛愛　下場出爐

▲女老師被控與學生發生不當性行為。（圖／翻攝自LinkedIn）

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓州31歲女老師琳賽(Lindsey Westerfield)被控教職期間，與校內一名18歲學生多次發生性關係，警方雖然2019年就開始展開調查，但案情一度無法獲得進展，直到受害者後來吐露更多內情，才成功將被告定罪，判處6個月刑期。

在當地基督教高中Cascade Christian High School任職的女老師琳賽，2019年被控與一名男學生多次發生性關係。法律文件顯示，琳賽在學生過了18歲生日後，與對方發生過至少2次性關係，而根據當地法律，教職人員被禁止與未滿21歲的學生發生性關係。

當警方聯繫受害學生時，學生雖然坦承與女老師間有感情，但否認曾發生過任何性關係，直到2022年他和女老師間的關係徹底結束後，才向警方坦承，琳賽當初透過Snapchat與他互動，後來在車上與家中見面，在停車場與高中舞會發生性關係。

受害者表示，現在他回去看這段「師生戀」，所發生的一切也讓他感到可怕，「學校應該是去學習的地方，而不是老師用來獵豔的場所」，認為自己當時的心智狀態不夠成熟。

琳賽因為犯下3項一級不當性行為罪，被判處6個月在家軟禁(House arrest)，同時名字將登記在性犯罪者名冊中10年，並接受至少4年半的相關治療，未來不得再與受害者接觸、禁止擔任任何需要監管13歲以下未成年者的職位。