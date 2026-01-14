19年懸案破了！　前鎮長離奇失蹤「竟在300公里外尋獲」

▲艾許釣魚失蹤19年後終於被尋獲。（圖／翻攝訃聞）



記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓州海灘發現一具神秘骸骨，卻始終無法確認身分，歷經19年後，終於在2025年真相大白，此人竟是下落不明的俄勒岡州化石鎮（Fossil）前鎮長艾許（Clarence Edwin "Ed" Asher）。

《紐約郵報》報導，2006年9月5日，72歲的艾許在俄勒岡州提拉穆克灣（Tillamook Bay）釣魚時失蹤，當局展開搜救卻一無所獲。妻子海倫曾表示，丈夫不會游泳且未穿救生衣。

同年11月，距離事發地點北方約185英里（約300公里）的塔霍拉（Taholah）海邊發現一具骨骸，格雷斯港郡（Grays Harbor County）警長辦公室與驗屍官嘗試比對身分卻毫無進展，只能以「格雷斯港郡無名氏」登錄在美國國家失蹤與身分不明人口系統（NamUs），最終被淹沒在大量懸案裡。

▲艾許在提拉穆克灣失蹤。（圖／Google Maps）

2025年，案件證物被送交專門處理失蹤懸案的德州基因族譜公司Othram進行鑑定，透過建立完整DNA檔案，並比對艾許親屬的DNA樣本，終於解開這樁懸案。不過，艾許妻子海倫已於2018年因癌症去世，享壽85歲，訃聞中提到丈夫突然離世「在海倫心中留下巨大空洞」。

艾許在當地是一名家喻戶曉的人物，一生致力於建設化石鎮的發展，他曾擔任電話公司線務員近50年，同時經營雜貨店、擔任消防員與救護車司機，更曾短暫出任鎮長，1995年才退休。他與海倫於1986年結婚，兩人都是再婚，一共育有21名孫子女。