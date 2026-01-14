時速120km！泰列車遭起重機砸中「增至27死」　乘客拋飛空中

▲這起事故至今造成27人喪生，死亡人數恐持續攀升。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國14日一列火車遭高鐵施工的起重機砸中脫軌起火，至少27人死亡、數十人受傷，傷者最小才1歲。有列車工作人員透露，事發當下列車時速約120公里，他與車上其他乘客都被拋飛空中。

列車載120人出發 遇起重機墜落

事發於14日上午9時許，這列第21次特快列車清晨5時載著120人從曼谷Krung Thep Apiwat車站出發，以時速120公里開往烏汶府，火車乘客大多是學生和上班族。但就在行經錫基奧（Sikhio）地區時發生事故，當時列車鐵軌上方正在進行高鐵工程。根據呵叻府公共關係部門的聲明，起重機倒塌砸中列車，導致列車出軌起火。

不過另據曼谷郵報取得的初步調查，用於高鐵施工的起重機墜落在鐵軌上，阻斷通行，接著這台特快列車撞上倒塌的起重機後脫軌，導致其他更多建築材料掉在列車上。列車脫軌起火，多組搜救隊獲報後趕往現場救援。

▲列車脫軌起火。（圖／達志影像／美聯社）

列車人員：事發當下被拋飛空中

BBC引述列車工作人員Thirasak Wongsoongnern的說法指出，列車總計有3節車廂，第一節車廂沒事，另外兩節車廂遭到撞擊，這兩節車廂傷亡情況嚴重。

Thirasak Wongsoongnern表示，事發當下時速大約120公里，事發當下他與車上其他乘客都被拋飛空中，他立刻衝去協助乘客，但由於第二節車廂起火，無法到達那裡。

▲列車工作人員稱，事發當下，他與車上其他乘客都被拋飛空中。（圖／達志影像／美聯社）

列車脫軌起火逃生難 拉出多具遺體

這起事件引發車廂起火，當時第二節車廂內約有40名乘客，但列車配備的是電動門窗，並非透過手動開啟，增加逃生難度。救援人員使用機具把受困旅客從殘骸中救出，送往周邊3間醫院接受治療。據信第二節車廂拉出17具遺體，另有5具遺體仍受困列車殘骸之中。

天空新聞引述泰國國家鐵路局（SRT）官員說法指出，死亡人數增至27人，預計接下來仍會持續攀升。BBC則稱有數十人受傷，根據當地醫院人員的說法，傷者最小年僅1歲，年紀最大者為59歲，大多數受到輕傷，但也有數人傷勢嚴重轉院。

▲救援人員使用機具把受困旅客從殘骸中救出。（圖／達志影像／美聯社）

泰國下令調查

泰國副總理兼交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）已接獲事故通報，並下令泰國國家鐵路局調查起重機墜落的原因。目前事發現場已設立緊急中心。

此次事發的鐵路橋樑是中泰鐵路（曼谷-廊開高速鐵路）第一期建設階段（曼谷至呵叻）。這項工程自2017年動工，屬於中國「一帶一路」倡議的一環，原定計畫在2028年透過寮國將曼谷與中國昆明相連。

泰國總理發聲

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）14日稱，必須有人要為這起事故擔起責任並受罰，且這起事件可能是多種因素造成，儘管事發原因尚待釐清，且很可能與疏失有關，「這類事故只可能因為疏忽大意、省略程序、偏離設計或使用不當材料而發生」，官員需要調查是否存在任何施工錯誤或違反正確程序的狀況。

